Konflikt blusser op: - Det kan blive rigtig farligt

To af det nationale indenrigsministeriums kontorer i det nordlige Kosovo er blevet angrebet, og lokale serbere har spærret to hovedfærdselsårer tæt ved grænsen til Serbien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved et af angrebene på kontorerne blev der ifølge politiet også kastet håndgranater, der dog ikke gik af. Der er ikke meldt om tilskadekomne.

Alligevel meldes der i serbiske medier om, at Serbien sender kampvogne og militært udstyr mod grænsen til deres ærkefjende, og serbiske jagerfly skulle også de seneste dage have fløjet tæt på Kosovos luftrum.

- Serbien ønsker klart at militarisere og eskalere situationen. De transporterer russisk-producerede helikoptere og fly til grænsen. Serbien fremprovokerer en seriøs international konflikt, sagde Kosovos premierminister, Albin Kurti, på et pressemøde.

Nato er til stede med soldater i Kosovo, og her opfordres parterne til at deeskalere situationen.

Op mod 90 procent af Kosovos befolkning er etniske albanere med serbere som den største minoritetsgruppe i landet. I alt bor der lidt under to millioner mennesker i landet. Her et billede fra grænseovergangen ved Jarinje lørdag. Foto: Laura Hasani/Ritzau Scanpix

Sprængfarlig konflikt

I 2008 erklærede Kosovo sig selvstændigt, og det er blandt andet anerkendt som selvstændig stat af Danmark og mange andre lande, men endnu ikke af FN. Her har Serbiens nære allierede Rusland nemlig nedlagt veto i FN's Sikkerhedsråd.

Til trods for anerkendelsen som selvstændig stat af adskillige lande er det fortsat en yderst sprængfarlig konflikt, der ligger og ulmer, fortæller Charlotte Flindt Pedersen, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab.

Hun har tidligere har arbejdet i Serbien og Montenegro med blandt andet menneskerettigheder og minoritetsproblematikker.

- Man må i dag sige, at man ikke er lykkedes med at skabe en holdbar situation mellem Kosovo og Serbien. Blandt andet fordi man valgte at overdrage regeringsmagten i Kosovo til albanske nationalister frem for nogle, som var mere demokratisk sindede.

- Derfor er det blandt andet aldrig rigtig lykkedes med en egentlig forsoning mellem parterne. Så det her kan blive rigtig farligt. Det er reelt en uafsluttet krig, hvor russerne og tyrkerne nu vejrer morgenluft, siger hun.

Problemerne med utilfredse serbere har stået på i flere dage. Her igen politistyrker ved byen Jarinje tirsdag. Foto: Laura Hasani/Ritzau Scanpix

Nummerplader

Kimen til konfliktens opblussen er, at etniske serbere bosiddende i Kosovo er vrede over, at regeringen i det lille land har gjort det ulovligt at køre i Kosovo med serbiske nummerplader.

Det har ellers indtil i mandags været muligt. Fremover kræves der midlertidige registreringspapirer, som kun er gyldige i 60 dage ad gangen, hvis man vil køre i en serbisk indregistreret bil i Kosovo.

Hans-Georg Nielsen er albansk honorær konsul i Danmark, og han følger derfor situationen tæt. Ifølge ham er den nyudnævnte premierminister i Kosovo central for at forstå konfliktens opblussen.

- I marts måned fik man en ny premierminister i Kosovo, og det lader til, at han har sagt, at nu går vi altså efter fuld anerkendelse, og det må serberne bøje sig for, siger konsulen.

Serbien anerkender ikke Kosovo som en selvstændig stat, men mener i stedet, at det er serbisk territorium. Og det er i det lys, at konflikten om nummerpladerne skal ses, fortæller Hans-Georg Nielsen.

- Den tidligere aftale var sådan, at serbere kunne køre ind i Kosovo med serbiske nummerplader uden problemer. Men når kosovoere skulle køre ind i Serbien, så skulle de have provisoriske nummerplader på bilen. Men nu har Kosovo altså sagt, at der skal gælde samme regler for serbere, der vil køre ind i Kosovo.

Krig i 90'erne

Konflikterne mellem indbyggerne i den tidligere serbiske provins Kosovo og Serbien strækker sig adskillige årtier tilbage.

Kosovo kæmpede for at løsrive sig fra Serbien under de voldsomme borgerkrige, der prægede det tidligere Jugoslavien i 90'erne.

De borgerkrigene fik i 1992 FN til at gribe ind, og medlemslande som Danmark sendte derfor militær til Balkan.

I 1999 besluttede Nato sig for at gribe ind i den voldsomme krig mellem Serbien og Kosovo og bombede i over to måneder adskillige mål i Serbien og Montenegro.

Den dag i dag er Nato-soldater og FN fortsat til stede i Kosovo.