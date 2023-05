Konflikt i lufthavn: - Meget kritisk

Forsinkelserne fortsætter i Københavns Lufthavn.

For der er endnu ikke fundet en løsning på konflikten mellem Naviair, den statsejede lufttrafikstjeneste, og flyveledernes fagforening, Datca, hvilket har ført masser af forsinkelser med sig den seneste måneds tid.

- Det er meget kritisk, og det er absolut vores opfordring, at parterne finder hinanden, siger Kristoffer Plenge-Brandt, trafikchef i lufthavnen, til TV 2.

Ifølge tv-stationen kommer den kraftige opfordring på baggrund af tal, der viser, at en million flypassagerer blev ramt af forsinkelser i Københavns Lufthavn i april.

Næsten halvdelen af afgangene i april var forsinkede, mens 60.000 passagerer fik aflyst deres tur op i luften.

Politisk hjælp

I en pressemeddelelse torsdag kom flyveledernes fagforening med en bøn.

'Vi må konstatere, at Naviair fortsat ikke vil forhandle om den økonomiske ramme, som er en forudsætning, hvis vi skal sikre langsigtede løsninger for dansk luftfart.'

'Det er enormt vigtigt, at politikerne følger den her sag nøje. Vi så i 2020, at politikerne heldigvis nåede at gribe ind overfor Naviairs spareplaner om afskedigelse af op imod 90 flyveledere. Det tal endte med det halve, fordi politikerne skred ind,' udtalte formand i Dacta Esben Jean-Pierre-Blum.

Sidste sommer var der også kaos i den danske lufthavn, hvor SAS-piloter strejkede.

Men der er lange udsigter til, at netop dette ønske går i opfyldelse, da transportminister Thomas Danielsen (V) afviser at blande sig i konflikten.

- I forhold til den nuværende situation har jeg en klar forventning om, at parterne løfter deres ansvar og finder en holdbar løsning, så passagererne ikke får unødvendige gener, sagde han til DR torsdag.

Fredagstrafik

Da løsningen tilsyneladende ikke ligger ligefor, er der derfor ingen grund til at være for tidligt på den, hvis du skal nå et fly fredag.

Det oplyser trafikchefen til TV 2.

Fra morgenstunden vil der være omkring en halv times forsinkelse, hvis du lander i Københavns Lufthavn.

Hen mod aftenen skal man regne med to timers forsinkelse - det gælder fly, der letter og lander.