Konflikt spidser til: Nato klar til at gribe ind

Nato er klar til at gribe ind i ny konflikt mellem Kosovo og Serbien, der har betydet hårde sammenstød ved de to landes grænseovergange

Ikke langt fra krigen mellem Rusland og Ukraine er en ny konflikt under opsejling.

To grænseovergange mellem Kosovo og Serbien er blevet lukket, efter etniske serbere har skudt mod politiet. Ingen er angiveligt blevet ramt.

Samtidig har etniske serbere blokeret grænseovergange med lastbiler, og ifølge Kosovos politi har demonstranter angrebet biler og tævet flere kosovo-albanere.

Det får nu Nato til at komme på banen. Nærmere bestemt KFOR, der er en forkortelse for den fredsbevarende styrke i Kosovo.

'Det Nato-ledede KFOR holder vågent øje og er klar til at gribe ind, hvis stabiliteten bringes i fare,' skriver de i en udtalelse.

'KFOR vil i overensstemmelse med sit FN-mandat gøre brug af alle de nødvendige tiltag for at opretholde sikkerheden og bevare trygheden i Kosovo til enhver tid.'

Der er nye spændinger mellem Kosovo og Serbien, hvilket har ført til skud mod politiet. Foto: Bojan Slavkovic/Ritzau Scanpix

Nummerplade-konflikt

Årsagen til konflikten er en beslutning, der blev taget af Kosovos premierminsiter Albin Kurti, om, at alle borgere i landet, der stadig kører med serbiske nummerplader, skulle skifte dem ud.

Fra 1. august har de 60 dage til at skifte dem ud, men på grund af de nye sammenstød ved grænsen har Kosovo valgt at udskyde det til 1. september, skriver Reuters.

Dermed har de 60 dage fra 1. september.

Kosovo prøvede at presse et lignende forslag igennem sidste år, men her måtte de trække det tilbage på grund af protester fra det serbiske mindretal.

I den nordlige del af Kosovo bor der cirka 50.000 serbere, der ikke er meget for at adlyde Kosovos myndigheder eller bruge landets officielle dokumenter og nummerplader.

Området har tidligere hørt under Serbien, men erklærede sig uafhængigt i 2008.

I 1990'erne var der adskillige borgerkrige på Balkan, da Jugoslavien brød sammen. Nato bombede i sidste ende Serbien i 1999 for at få dem til at trække sig ud af Kosovo, hvor den sidste borgerkrig fandt sted.

Herefter blev fredsbevarende styrker sat ind, og der er i øjeblikket 3770 Nato-soldater i Kosovo.