Konflikt truer: Frygt for kaos til sommer

Skal du sydpå til sommer?

Så er det nok en god ide at kigge efter flyafgange fra andre danske lufthavne end Københavns Lufthavn. Her truer en verserende konflikt nemlig flytrafikken til og fra lufthavnen.

Dermed risikerer passagerer for tredje sommer i træk være fanget i kaos i den danske lufthavn.

Københavns Lufthavn risikerer forsinkelser, så længe flyvelederkonflikt forbliver uløst. Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix

Ingen undskyldninger

Forrige sommer var Københavns Lufthavn således lammet af aflysninger og forsinkelser på grund af corona. Sidste år gik SAS-piloter i strejke med samme resultat.

Denne sommer ventes en konflikt mellem Naviair, der varetager trafikstyring af luftfart i Danmark, på den ene side og flyveledere på den anden ifølge Finans at få negativ betydning for passagerne.

Hos lufthavnen er man dog klar over, at der ikke er flere gode undskyldninger over for passagererne.

- Der er ikke nogen forklaringer, der kan hjælpe. Hvis du selv skulle afsted, ville du heller ikke høre forklaringer. Så vil du gerne bare afsted, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, til Finans.

Til sommer ventes syv millioner turister at strømme gennem Københavns Lufthavn. Men især personalemangel skaber allerede nu aflysninger og forsinkelser.

Københavns Lufthavn meldte eksempelvis mandag, at forsinkelser ville påvirke knap 50.000 passagerer i løbet af dagen.

Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Nedbrud i forhandlinger

Tirsdag blev der meldt om nedbrud i forhandlingerne mellem flyveledernes faglige forening Datca og Naviair.

Begge parter beskylder hinanden for at komme med 'faktuelt' forkerte oplysninger om forhandlingerne.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter at der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation. Den har den seneste tid påvirket tusindvis af passagerer i Københavns Lufthavn.

- Det er uholdbart, at så mange passagerer bliver forsinket på deres rejse. Vi har en klar forventning om, at Naviair og flyvelederne snart får løst konflikten, lød det fra lufthavnens trafikchef, Kristoffer Plenge-Brandt, i et skriftligt svar tirsdag.

Ekstravagter

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Selskabet har tidligere oplyst, at det for sommermånederne har cirka 90 procent af de flyveledere, der er behov for. Det har ligeledes oplyst, at optaget på flyvelederuddannelsen er blevet øget som en langsigtet løsning. Heraf ventes en effekt om halvandet til to år.

Flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået for stort omfang. De udtaler, at de har dækket over 1500 ekstravagter det seneste år.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Transportministeriet.