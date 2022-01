Samfund ... 19. jan. 2022 kl. 20:37 Gem artikel Gemt artikel

Konflikten mellem Rusland og Ukraine spidser til: Her er mulige scenarier

Rusland har opmarcheret omkring 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine, og det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion. Men hvad er det værst tænkelige scenarie, og hvad er det mest sandsynlige? Det kommer en ekspert med et bud på her