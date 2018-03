Konfliktvarsel mod prinsens gymnasium: Her bliver de også ramt

Hvis konflikten bryder ud 4. april, som en lang række fagforbund i dag har varslet, vil det også ramme Prins Nikolais gymnasium.

Han går på kostskolen Herlufsholm, hvor gymnasieafdelingen er udtaget til konflikt.

Sådan er det videre forløb * De faglige organisationer forbereder et konfliktvarsel, som kan afsendes fra 28. februar. * Dermed kan en konflikt tidligst bryde ud fra 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber. * Arbejdsgiverne kan tilsvarende vælge at udsende et varsel om lockout, som er deres mulighed for at sende ansatte hjem uden løn. * Hvis parterne ikke selv kan blive enige, og der varsles konflikt, kan forhandlingerne overgå til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til - forligsmand Mette Christensen. * Forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage ad to omgange, mens der forhandles i Forligsinstitutionen. * Herefter kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter - altså den 4. april i forbindelse med de nuværende forhandlinger. * Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Det samme gælder, hvis forligsmanden må opgive at nå frem til et mæglingsforslag. * I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb. Kilder: Forligsinstitutionen, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet og Ritzau. /ritzau/

Akademikernes Centralorganisation (AC) har i lighed med en lang række andre fagforbund varslet konflikt 4. april. AC tæller blandt andet Djøf, og det er herigennem, at prinsen rammes.

- Vi ønsker ikke en konflikt. Vi håber fortsat på en forhandlingsmæssig løsning. Men strejkevarslet er et værktøj til at lægge pres på arbejdsgiverne, siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, i en pressemeddelse.

Varsling: Danmark rammes af konflikt fra 4. april

Ud over Herlufsholm er Rungsted Gymnasium til konflikt i, ligesom blandt andet Statens IT, Skat og Landbrugsstyrelsen er det.

Her er knasterne Især tre temaer gør det svært for forhandlerne at nå hinanden. Læs om knasterne her: Løn: * De offentligt ansatte kræver mærkbare lønstigninger, men det er på forhånd blevet afvist af arbejdsgiverne. * Parterne er uenige om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes i kølvandet på finanskrisen. * En reguleringsordning skal sikre, at de to gruppers løn skal stige i samme takt. Men arbejdsgiverne mener, at ansatte i kommuner, regioner og staten "skylder" for tidligere lønstigning. Derfor kan de ikke gå med på lønmodtagernes krav om lønstigninger * Innovationsminister Sophie Løhde (V) er ny topforhandler for arbejdsgiverne i staten og indledte forhandlingerne med at slå fast, at de offentligt ansatte allerede havde fået for store lønstigninger. * Det førte blandt andet til en kampagne på de sociale medier, hvor blandt andet sygeplejersker lagde deres lønsedler frem. Frokostpause: * Spørgsmålet om frokostpausen kommer efter en længere periode med dårligt samarbejdsklima mellem repræsentanter for lønmodtagere i staten og arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen. * Lønmodtagerne mener, at retten til betalt frokostpause er og skal være en del af overenskomsten. * Men i Moderniseringsstyrelsen mener man, at det blot har været kutyme på arbejdspladserne, og at den lokale ledelse dermed kan beslutte at afskaffe den betalte frokostpause. Lærernes arbejdstid: * Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013. * Men forud for de kommende forhandlinger har organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner gjorde det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale. * De ville ikke forhandle med arbejdsgiverne på deres områder, før der var udsigt til, at lærerne får en arbejdstidsaftale på plads. * Der er ikke præsenteret nogen arbejdstidsaftale endnu, men parterne genoptog forhandlingerne 22. januar. Kilder: "Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen", analyse af optakt til overenskomstforhandlingerne af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand, FAOS, Københavns Universitet. Ritzau. /ritzau/

- Socialstyrelsen

- Danmarks Meteorologiske institut

- Erhvervsstyrelsen

- Finansministeriet, Departementet

- Statens Administration

- Statens IT

- Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen

- Justitsministeriet, Departementet, Lovafdelingen

- Sø- og Handelsretten

- Københavns Byret

- Kirkeministeriet, Departementet

- Helsingør Stift

- Landbrugsstyrelsen

- Fødevarestyrelsen VeterinærNord

- Fødevarestyrelsen VeterinærSyd

- SKAT, Vurdering, Udvikling og Stab

- SKAT, Erhverv, Erhvervsprocesser

- SKAT, Person, Personprocesser

- Sundhedsstyrelsen

- Lægemiddelstyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed

- Vejdirektoratet

- Bygningsstyrelsen

- Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen

- Banedanmark

- Udenrigsministeriet, Departementet, Center for Borgerservice og Kommunikation

- Københavns Professionshøjskole

- UC Syd

- Studenterrådgivningen

- Undervisningsministeriet, Departementet

- Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

- Styrelsen for IT og Læring

- Rysensteen Gymnasium

- Øregård Gymnasium

- Gammel Hellerup Gymnasium

- Aurehøj Gymnasium

- Herlufsholm Skole og Kostskole

- Ordrup Gymnasium

- Rungsted Gymnasium

- Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus

- Odense Katedralskole

- Sct. Knuds Gymnasium

- Aarhus Katedralskole

- Egaa Gymnasium

- HF & VUC Fyn

- Aalborghus Gymnasium

- Hasseris Gymnasium

- Roskilde Katedralskole

- Sorø Akademis Skole

- Rødkilde Gymnasium

- Niels Brock