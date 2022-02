Konfrontation: - Det er slet ikke mig, der udtaler mig

Ekstra Bladet fandt mandag aften sekretariatschefen i Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen, i Aarhus. Her forsøgte vi at få svar på nogle af de spørgsmål, der presser sig på efter Ekstra Bladets afsløringer

Hvordan hænger det sammen, at mindreårige frivillige må knokle op mod 80 timer om ugen i Danske Skoleelevers tjeneste, samtidig med at du selv indkasserer en stor million-gage?

Hvor meget får du helt præcis i løn?

Og hvorfor skal det være en hemmelighed?

Det var nogle af de spørgsmål, Ekstra Bladet gennem længere tid gerne har villet stille sekretariatschefen i Danske Skoleelever gennem mere end 12 år, 35-årige Robert Holst Andersen, i et interview.

Og spørgsmålene er da ikke blevet mindre relevante, efter Børne- og Undervisningsministeriet tidligere i dag meldte ud, at man nu har sat foreningen under tilsyn og samtidig tilbageholder alle tilskud blandt andet som følge af Ekstra Bladets afsløringer.

Her til aften lykkedes det så langt om længe Ekstra Bladet at finde Robert Holst Andersen, der dog fortsat ikke er meget for at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

- Vi byder alle myndigheder velkomne

- Hvordan kan det være, at mindreårige skal arbejde op mod 80 timer om ugen i Danske Skoleelevers tjeneste, samtidig med at du selv hiver over en million kroner hjem i løn?

- Det har jeg ikke rigtig nogen kommentar til.

- Det er dig, der er sekretariatschef og har stået med ansvaret siden 2005. Et eller andet må du da have at sige?

- Ja, jeg er rigtig glad for mit arbejde. Og jeg er da ked af, at nogle unge mennesker har haft nogle dårlige oplevelser.

- Hvad får du selv i løn om året?

- Det er et anliggende mellem mig og min bestyrelse.

Robert Holst Andersen afviste endnu en gang at oplyse sin personlige løn, men understregede, at myndighederne er meget velkomne til at se Danske Skoleelever efter i sømmene.

- Det er slet ikke mig, der udtaler mig på Danske Skoleelevers vegne...

- Jo, det er det, for det er dig, der har stået i spidsen for organisationen siden 2005, som den voksne, uddannede i det foretagende, og derfor er det dig, vi rigtig gerne vil tale med. Hvad får du helt præcis i løn om året?

- Det er et bestyrelsesanliggende.

- Det er en mindreårig bestyrelse. Hvad siger du til, at I nu kommer under tilsyn, og at kassen smækkes i?

- Vi hilser alle myndigheder, der gerne vil snakke med os, velkomne.