Konge-fund på dansk skib

På Kong Hans' skib, der sank i 1495, har man fundet resterne af en to meter lange stør.

Det skriver The Guardian.

Skibet ligger og hviler på bunden af Østersøen, og det var i spisekammeret på den tudsegamle, royale skude, at man fandt støren.

Sådan skibet ud.

'Gennem vores arkæologiske arbejde i 2019 viste det sig, at en trætønde i skibsvraget gemte en nærmest hel og velbevaret stør,' lyder det i den videnskabelige artikel, som arkæologerne fra universitetet i Lund har udgivet.

Perfekt vand

Grunden til, at hverken tønden eller fisken er blevet opløst helt, skyldes, at der er et lavt ilt- og saltindhold i Østersøen.

- Vraget er i så god stand på grund det besynderlige miljø iØstersøen. Det lave saltindhold gør det uegnet for skibsorm, der æder træet i verdenshavenes økosystem. Havbunden er af fint ler, ideelt for at konservere organisk materiale, siger Brendan Foley fra universitetet i Lund til The Guardian.

Prestige

I 1495 sejlede den danske Kong Hans til Sverige med sit bedste krigsskib kaldet Gribshunden.

Her var det målet at pleje og diskutere forholdet i Kalmar-unionen.

- Vi tolker støren som et tegn på prestige og ikke som en gave, lyder det videre fra Brendan Foley.

Men skibet sank sammen med den dyrebare last ved Ronneby, der dengang var en dansk by, men nu er svensk.

- Tabet af skibet havde var et enormt tab for Hans' omdømme og påvirkede også hans politiske og materielle styrke, siger Foley.

