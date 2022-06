Kongehuset klapper i om skandaleramt hofkok

Kongefamilien har ingen kommentarer til, at den mand, der i årtier har stået for maden til en lang række af deres festlige begivenheder, den 64-årige kroejer Jens-Peter Skov, i årevis har sexkrænket sine unge ansatte

Kan en mand, der er under massive anklager for i årevis at have forulempet sine unge ansatte, også i fremtiden stå for maden, når de kongelige inviterer til fest?

Det var et af de spørgsmål, Ekstra Bladet gerne ville have haft kongehusets svar på, efter Ekstra Bladet altså tidligere i dag kunne afsløre, at en af kongehusets foretrukne gastronomiske samarbejdspartnere, 64-årige Jens-Peter Skov, i årevis har forulempet stribevis af sine ansatte helt ned til 16-års-alderen.

Det er dog ikke overvejelser, den kongelige familie umiddelbart har tænkt sig at indvie offentligheden i.

Skal der være fest ...

Det var Jens-Peter Skov og holdet fra hans prestigefulde kro, Sallingsund Færgekro, der stod ved kødgryderne, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i 2004 bespiste deres mange gæster ved deres stort anlagte bryllupsfest på Fredensborg Slot.

Jens-Peter Skov havde ansvaret til maden ved kronprinsparrets bryllup. Han har også stået for serveringen ved kongehusets sommerfester, juletafler, diverse statsmiddage, prinsgemalens jagtselskaber, dronningens 70-års fødselsdag og prins Joachims bryllup med grevinde Alexandra. Foto: Jesper Stormly Hansen

Det samme gjorde sig gældende, da dronningen i 2010 kunne fejre sin 70-års fødselsdag i samme residens, ligesom det også har været Jens-Peter Skov, der år efter år har svunget æbleskivejernet ved kongehusets juletafler.

Hofkokken og hans mand var ligeledes inviteret med som gæst på Kongeskibet Dannebrog, da det royale ægtepar i forbindelse med sommertogtet i 2014 besøgte Nykøbing Mors.

Samarbejdet mellem kongehuset og Sallingsund Færgekro kom i stand via dronningens daværende hoffourer. Prins Joachim og Alexandras bryllup var det første arrangement, han havde det gastronomiske ansvar for. Foto: Scanpix

Det er dog også samme Jens-Peter Skov, der nu af 17 tidligere ansatte og elever beskyldes for på daglig basis blandt andet at have udsat dem for uopfordrede kys og kram, klap og nus på ballerne, kropsmassage, seksuelt ladede kælenavne og ikke mindst psykiske tæsk, hvis de formastede sig til at sige fra.

Har serveret for præsidenter

Jens-Peter Skov har desuden stået for at servere til statsmiddage for de tre præsidenter Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, da de besøgte Danmark, mens han også var hyret ind til at stå for middagen, da Donald Trump skulle have været på statsbesøg.

Det blev dog aflyst.

- Der er jo voldsomt mange mennesker impliceret i det her, og det har virkelig været en kæmpe planlægning - både for kongehuset og alle vi andre, da det har været så kort en tidsramme. Alle har jo stået på pinde for at få det her til at gå op, og så er det lidt ligesom en ballon, som luften blæser ud af, sagde han dengang skuffet til TV Midtvest.

Det var også Jens-Peter skov, der i 2010 stod for maden, da dronningen fejrede sin 70 års-fødselsdag på Fredensborg Slot. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen kommentarer

Hos kongehusets presseafdeling er man dog ikke videre snakkesalig - faktisk er beskeden, at man ingen kommentarer har.

Jens-Peter Skov tør ikke selv afvise, at der også har været krænkelser under de kongelige middage.

- Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er åbenbart noget, jeg ikke ved. Det tror jeg ikke, men det må du så svare mig på, om der er nogen, der har sagt. Det mener jeg ikke, at jeg har, lyder svaret, da Ekstra Bladet spørger ham om det.

