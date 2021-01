Kongresmedlem vil have fjernet Trump - NU!

Republikanst kongresmedlem vil have Trump afsat som præsident nu

Det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger vil have fjernet præsident Donald Trump fra embedet nu.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Han henviser til forfatningen, der under givne omstændigheder giver mulighed for at afsætte præsidenten og indsætte vicepræsidenten i stedet.

Adam Kinzinger. Foto: Mark Wilson/Ritzau Scanpix

Kravet har han fremsagt i et opslag på Twitter, og hvor han siger:

'Præsidenten er uegnet.'

'Præsidenten må slippe tøjlerne enten frivilligt eller ufrivilligt.'

Kongresmedlemmet fra illinois kommer med kravet, efter den amerikanske kongres blev stormet onsdag af vrede Trump-tilhængere, der kræver, at han forbliver præsident. Det sker, efter at Donald Trump i ugevis har nægtet at anerkende valgresultatet, der gør Joe Biden til præsident.

Donald Trump holder fast i, at der blev begået svindel ved præsidentvalget og nægter at erkende nederlag.

