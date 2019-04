Kongressen siger nej til Yemen-krig og tvinger Trump til veto

Donald Trump skal for anden gang i sin karriere underskrive et veto, hvis han fortsat ønsker at støtte Saudi-Arabien i krigen i Yemen.

Det står klart, efter at det ene af Kongressens to kamre, Repræsentanternes Hus, torsdag har stemt for at stoppe den amerikanske støtte til saudiaraberne. Det skete med stemmerne 247 for og 175 imod.

Kongressens andet kammer, Senatet, stemte for i sidste måned.

Dermed er USA's præsident, Donald Trump, tvunget til at underskrive et veto, hvis han vil ændre Kongressens beslutning.

Noget, som han ifølge nyhedsbureauet AP agter at gøre.

Det vil blive Donald Trumps andet veto som præsident.

Trump underskrev den 15. marts sit første veto for at fastholde en nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

USA støtter den saudiarabisk-ledede koalition i Yemen. Men Saudi-Arabien har fået skarp kritik - særligt siden drabet på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi tilbage i oktober sidste år.

Trump har indtil videre dog fastholdt sin støtte til Saudi-Arabien.

Ifølge støtter af torsdagens forslag i Repræsentanternes Hus bryder USA's støtte til Saudi-Arabien en lov om, at det er Kongressen - og ikke præsidenten - der afgør, hvornår USA skal gå i krig.

Hvis Donald Trump beslutter sig for at underskrive et veto, kræver det to tredjedeles flertal i begge Kongressens kamre at annullere det.

Borgerkrigen i Yemen, der står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne, bliver af FN kaldt for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en såkaldt stedfortræderkrig og en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af en saudiarabisk-ledet koalition. Det er den koalition, som USA støtter.