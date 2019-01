Konkurrenter ser Jyske Banks dankortmodel an

Andre banker planlægger ikke umiddelbart at følge trop, i det som Forbrugerrådet Tænk kalder et angreb på Dankortet, efter at Jyske Bank har besluttet at splitte sit Visa/Dankort.

Sydbank er en af de banker, der ikke vil gå med på den nye idé. Jan Svarre, der er bankdirektør i Sydbank, skriver følgende i en mail til Børsen:

- Vi har p.t. ikke planer om at dele kortet op i Sydbank. Men vi følger udviklingen nøje.

Lars Alstrup, der er chef for forretningsudvikling i Danske Bank, meddeler, at banken følger udviklingen tæt, men at man ikke har planer om ændringer lige nu.

- Betalingsmarkedet er generelt i forandring, og vi følger naturligvis løbende udviklingen på kortområdet.

- Konkurrence er vigtigt, også på kortområdet, og det afgørende for os er, at vi kan tilbyde kortløsninger, som giver mest værdi for vores kunder, siger han.

Nordea Bank deler holdning med Danske Bank.

Bankdirektør med ansvar for erhvervskunder Bjørn Bøje Jensen siger til Ritzau, at banken på nuværende tidspunkt ikke har nogen ændringer på sine betalingskort.

- Vi ønsker altid at tilbyde vores kunder de bedste og mest enkle betalingsløsninger, så derfor følger vi løbende med i, hvad der sker i betalingsmarkedet, og hvad kunderne efterspørger, siger han.

Jyske Banks kunder får i fremtiden både et dankort og et visakort. Ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam siger til Finans, at man har taget beslutningen for at give kunderne flere valgmuligheder.

Forbrugerrådet Tænk mener dog, at banken har taget beslutningen af økonomiske årsager, da Dankortet er underlagt lovgivning, der regulerer, hvilke gebyrer bankerne må tage.

- Der er ingen tvivl om, at dette her handler om kroner og øre. Bankerne tjener mindst på dankort og mere på de internationale kort, siger seniorøkonom hos Tænk Troels Holmberg.