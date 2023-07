Konkurs-kaos ved Lauritz-kontor

De sidste krampetrækninger fra Lauritz.com.

Det var, hvad vi sandsynligvis var vidne til tirsdag, da det nødlidende auktionshus begærede sig konkurs efter en kort rekonstruktionsproces.

Begæringen, der kommer på selskabets egen anmodning, ligner det sidste søm i kisten, efter auktionshuset i mange måneder har syltet penge til kunder og, nå ja, velgørenhed som Danmarks Indsamling.

Ved Lauritz-hovedkontoret i Søborg var stemningen da heller ikke til andet end gravøl, da Ekstra Bladet mødte op på stedet tirsdag.

Skrivebordsrydning

Flere medarbejdere kom slukøret ud fra kontoret, som i dagens anledning blev bevogtet af en sikkerhedsvagt. En mand konstaterer, at han nu er arbejdsløs - og at han ærgrer sig på kunder og kollegers vegne.

En anden bærer en Ikea-pose med ejendele ud. Hun havde ryddet sin plads. Mere ønskede hun ikke at sige.

Flere biler drøner ind på parkeringspladsen, som dagen skrider frem. Ud af dem kommer kunder, der ønsker deres varer tilbage fra lageret. Det fik de ikke.

I stedet blev de mødt af skodder og låste døre, alt imens Bengt og Mette Sundstrøm, parret bag Lauritz.com, er gået i flyverskjul.

Ingen drift

Alle aktiviteter i auktionshuset er nemlig foreløbig indstillet.

Der var lukket og slukket ved Lauritz-filialen ved auktionshuset hovedkontor i Søborg. Foto: Jonathan Damslund

Derfor vil det ikke længere være muligt at indlevere varer til auktion, ligesom alle auktioner er sat på hold.

'Det er indtil videre ikke muligt at henvende sig i auktionshusene. Kunderne i Lauritz.com vil modtage særskilt information om, hvad konkursen indebærer for dem,' skriver kurator Henrik Selchau Poulsen i en selskabsmeddelelse tirsdag morgen.

Måneders kaos

Tirsdagens konkursbegæring kommer, efter Ekstra Bladet siden årets begyndelse har afdækket, hvordan kunder har måttet vente på deres penge fra Lauritz.com.

Auktionshuset langtrukne, økonomiske drukneulykke kan i tal gøres op til en gæld på 148 millioner kroner til diverse kreditorer. 50 af dem er alene gæld til kunder.

28. juni gik auktionshuset i rekonstruktion for at sikre selskabets drift, mens man forsøgte at sikre ny kapital eller finansiering. Kort tid efter fyrede auktionshuset så en tredjedel af medarbejderne - 40 i alt - i en spareøvelse.

Rekonstruktionen lykkedes dog ikke, og auktionshuset måtte således tirsdag begære konkurs. Og det ser ud til, at kunderne, som mangler penge fra Lauritz, bliver de helt store tabere.