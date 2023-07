Konkurs med et brag: Det sker der nu

Det er et uoverskueligt puslespil, der nu skal lægges, efter Lauritz.com har indgivet konkursbegæring til Sø- og Handelsretten i København.

Og de kunder, som mangler at få deres penge, efter auktionshuset har solgt deres varer, ender formentlig som de helt store tabere.

Det forklarer statsautoriseret revisor og partner i BDO Søren Søndergaard Jensen til Ekstra Bladet.

- Kunderne, som har penge til gode, vil stå sidst i rækken, når konkursboet skal gøres op. I første omgang vil det være eventuel gæld til banker og obligationsejere, hvis de har pant i selskabets aktiver. Herefter vil det være medarbejdere og så til sidst øvrige kreditorer. Og det vil som udgangspunkt være helt almindelige kunder og skattemyndighederne, siger han.

Det skal understreges, at han ikke har noget at gøre med Lauritz og udelukkende udtaler sig til Ekstra Bladet på grund af sit kendskab til konkursloven.

Ekstra Bladet erfarer, at det ikke er forventningen, at der kommer til at være noget nævneværdigt beløb tilbage til kunderne.

Ekspert: - Skidt nyt for kunderne

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring og forsker ved Aalborg University Business School på Aalborg Universitet, vurderer også, at den nuværende konkurs stiller kunderne dårligst.

- Det er jo som udgangspunkt rigtig skidt nyt for kunderne, fordi det er den situation, hvor man egentlig taber mest, fordi aktiverne bliver både forringede og måske endda værdiløse, når selskabet ikke kører videre. Måske får man slet ikke nogen penge igen.

- Den anden del af det er, at det her ikke er noget, der bliver afklaret hverken i morgen eller i overmorgen - og heller ikke på et halvt år. Det kan helt bogstaveligt tage årevis, inden det er fuldstændig afklaret. Alt skal være afklaret, inden man begynder at betale penge ud til nogen, siger han.

Effekter kan komme tilbage

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har kunderne med penge til gode i dag modtaget en mail om, at deres tilgodehavende kommer til at indgå som krav i konkursboet.

De personer, som har indleveret effekter til konkursboet, men hvor genstandene endnu ikke er blevet solgt, har stadig krav på at få deres varer tilbage.

Det vil ske indenfor nogle uger, når man har et overblik over varerne på auktionshusets lager, erfarer Ekstra Bladet.

Eventuelle arvestykker og værdifulde genstande, der ikke er blevet solgt, vil dermed ikke blive slugt af konkursboet, og ejerne kan derfor formentlig ånde lettet op, hvis varerne altså ikke er forsvundet.

Men de kunder, som mangler at få deres penge, står med håret i postkassen.

Mette Rode Sundstrøm og Bengt Sundstrøm, parret bag Lauritz.com, er her fotograferet til prins Joachims 50 års fødselsdag. Nu er de havnet i store problemer. Foto: Mogens Flindt

Kæmpe gæld

Konkursen sker, efter auktionshusets moderselskab, Lauritz.com Group A/S, i slutningen af juni gik i såkaldt rekonstruktion efter flere års dårlig økonomi.

En rekonstruktion bruges typisk i at forsøg på at redde et nødlidende selskab og finde en køber, så dele af virksomheden kan køres videre.

Det er ikke sket, og tidligere på dagen kom det frem, at moderselskabet samt de fem datterselskaber i Lauritz-koncernen alle har indgivet konkursbegæringer.

Der skal derfor mirakler til, før historien om det kendte auktionshus ikke ender som en stor skandale. Men ifølge en pressemeddelse fra Lauritz.com og kurator Henrik Selchau Poulsen, er der fortsat en chance for, at dele af selskabet kan reddes.

'Under rekonstruktionsperioden er der indledt konstruktive dialoger med flere mulige købere, og kurator forventer at fortsætte dialogen og forhandlingerne i forventning om, at det vil være muligt inden længe at indgå en aftale, som kan sikre, at aktiviteterne i Lauritz.com kan fortsætte under et nyt ejerskab,' fremgår det.

Ifølge en kreditoropgørelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, så er der i bare i Lauritz.com A/S gæld for 148,5 millioner kroner. Den største gæld er til virksomhedens obligationsejere, men ifølge selskabets regnskab har de fået sikkerhed i ejernes vinslot i Frankrig.

Gælden til kunderne er på mindst 50,5 millioner kroner.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra den udpegede kurator og advokat hos Bruun & Hjejle Henrik Selchau Poulsen.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Lauritz.com og parret bag auktionshuset Bengt og Mette Sundstrøm, der er gået i flyverskjul. I et autosvar henvises der til pressemeddelelsen, hvor det fremgår, at selskabet i dag har indgivet konkursbegæring.

