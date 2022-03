Konkurs og regnskabsrod: 'Bogholderi og bilag er gået tabt'

Det selvudnævnte stjerneskud på den danske tech-himmel har en hale af regnskabsrod hængende efter sig.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at hele bogholderiet på mystisk vis er forsvundet fra et datterselskab, og det samme er tilfældet i hendes personlige selskab, som nu er gået konkurs.

Således har næstformanden i DI Digital, Sahra-Josephine Hjorth, i sit selskab Canopylab modtaget mange millioner fra investorer og offentlige kasser, men overtræder som direktør helt basale regnskabsregler. Det afslører dokumenter fra Erhvervsstyrelsen og Sø- og Handelsretten.

Sydamerikansk bogholderi forsvundet

Eksempelvis forsvandt bogholderiet og alle historiske regnskabsbilag, da Canopylab under mediebevågenhed i juni 2020 købte et dansk selskab af erhvervsmanden og Saxo-stifter Jørgen Balle Olesen.

Selskabet Saxo.com Hispanic Aps skiftede navn til Canopylab Latam, og efter godt et år med DI-næstformanden som eneste medlem af direktionen valgte Erhvervsstyrelsen i august 2021 at sende selskabet til tvangsopløsning. I strid med lovgivningen var der ikke blevet aflagt regnskab. Selskabets vigtigste aktiv var et peruviansk datterselskab, som på få år havde tabt over ni millioner kroner under Balle Olesens ejerskab.

Senere blev tvangsopløsningen afværget med indlevering af en årsrapport, som viser, at både regnskabs- og bogføringslovgivningen er blevet groft overtrådt.

I ledelsesberetningen lagde Sahra-Josephine Hjorth ansvaret over på den tidligere ejer, som altså var Saxo-stifter Jørgen Balle Olesen.

'I forbindelse med overdragelsen af ​​selskabet er virksomhedens bogholderi er gået tabt. De nuværende ejere (Canopylab) har aldrig modtaget de historiske regnskabsbilag,' udtaler den 36-årige iværksætter.

Er bilagene brændt?

Jørgen Balle Olesen er blevet betalt med aktier i Canopylab, hvor han også sidder i bestyrelsen. Men han nægter at oplyse, om Sahra-Josephine Hjorths forklaring i årsrapporten er korrekt - og hvad han i givet fald har gjort af selskabets bogholderi. Han har i to tilfælde afbrudt samtalen, når Ekstra Bladet har ringet ham op. Sahra-Josephine Hjorth ønsker ikke at svare på spørgsmål.

Advokat på bilags-jagt

Mens Sø- og Handelsrettens forgæves jagtede regnskabsbilag, blev Sahra-Josephine Hjorth på Anders Fogh Rasmussens anbefaling udvalgt til Obama-fondens lederprogram. Foto: Marius Renner/Ritzau Scanpix

Også Sahra-Josephine Hjorths personlige selskab, Avalon Holding, har sendt Erhvervsstyrelsen samt Sø- og Handelsretten på arbejde. Det insolvente firma blev taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten 29. juli sidste sommer. Men også her har det vist sig helt umuligt at fremskaffe fakturaer og andre regnskabsbilag.

Til Ekstra Bladet har Sahra-Josephine Hjorth i et skriftligt svar oplyst om det konkursramte holdingselskab:

'Jeg brugte det mest til at fakturere andre små-indkomster i forbindelse med foredrag etc.'

I en redegørelse til Sø- og Handelsretten fra 29. november sidste år skriver kurator, advokat Christian B. Elmer, at han ikke kan opstøve en eneste faktura - eller andre regnskabsbilag - eksempelvis de indkomster, som Sahra-Josephine Hjorth nævner. Og han er endda mødt op på firmaadressen, som er Sahra-Josephine Hjorths privatadresse.

Også i Canopylab har der været bøvl med at overholde basale regler for virksomhedsdrift. Ifølge seneste regnskab havde Canopylab indberettet urigtig moms til Skattestyrelsen i strid med lovgivningen.