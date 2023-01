Konkursdømte Riskærs luksusdomicil

Det er de færreste konkursdømte personer, der formår at bo i en ejendom til en værdi af mere end 100 millioner kroner lige i hjertet af København.

Men det er ikke desto mindre virkeligheden for levemanden Klaus Riskær, som bor på Gammel Strand 42 langs Holmen i København.

Hele ejendommen ejes af holdingselskabet Reboot, som Klaus Riskærs tre sønner ejer - og der er aktiver for hele 106,6 millioner kroner i ejendommen.

Riskær bag skrivebordet i sin luksuslejlighed. Foto: Linda Johansen

Den huser flere herskabslejligheder og en bank foruden Riskærs luksus-domicil, der blandt andet byder på et vinkølerum med størrelse som 'et helt rum'.

Et røverkøb

Sønnerne Kristoffer, Frederik og Christian købte ejendommen tilbage i 2010 på auktion, da Riskær, som tidligere ejede den, selv gik konkurs, til 49,25 millioner kroner.

Dermed kunne Riskær kvit og frit flytte ind i de hjemlige omgivelser, efter han blev løsladt fra sin fængselsdom tilbage i 2013.

Som om det ikke var nok, kom det også frem under retssagen mod Riskær mandag, at virksomheden opkøbte Riskærs Range Rover på auktion for siden at stille den gratis til rådighed for ham efterfølgende - alt imens han tjente 60.000 kroner månedligt som konsulent for Reboot, hvor han selv kunne 'tilrettelægge arbejdet'.