Konkursramt: Investorgruppe vil redde forretningen

Børnewebshoppen Pixizoo er blevet erklæret konkurs. Nu har en investorgruppe sat sig for at redde virksomheden

Hvis du plejer at shopper løs af ting og sager til dine børn hos webshoppen Pixizoo, der blev erklæret konkurs 16. december, er der gode nyheder.

For i stedet for at dreje nøglen om har en investorgruppe nu sat sig for at drive forretningen videre.

Det oplyser Pixizoo i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en investorgruppe bestående af Jesper Mark, Karl Mark og Anders Kobberup.

Johannes Gadsbøll og Ib Nørholm vil også være med til at stå i spidsen for brandet, oplyser kurator Søren Christensen Volder til Ekstra Bladet.

Det betyder, at den tidligere ejerkreds bliver en del af selskabet.

'Vores primære fokus er nu at tage os af de ordrer, der venter på at blive sendt. Alle kunder får direkte besked', udtaler stifter Jesper Mark i pressemeddelelsen.

Prisen for købet er ukendt.

Butik og telefonlinje lukket på ubestemt tid

Pixizoo har ikke kun en webshop, men også en fysisk forretning i Aarhus. Den har været lukket ned siden 17. december.

Der er endnu ikke en afklaring på, hvornår butikken vil være åben for kunder igen.

'Vi er kede af konsekvenserne for vores medarbejdere og kreditorer, der ender med at tabe penge som følge af vores konkurs, men til sidst så vi ingen anden udvej end at smide håndklædet i ringen', siger Jesper Mark.

Telefonlinjen har også lukket til efter jul.

Undren

Mens der har været en del usikkerheder i forhold til virksomhedens fremtid, har Pixizoo holdt deres webshop åben og undladt at melde noget ud på deres hjemmeside omkring konkursen - til stor undren for nogle af Ekstra Bladets læsere, der har købt julegaver på siden.

- Der er en klar forventning om at finde en til at drive virksomheden videre. Det bliver enten i dag eller i morgen. Det giver derfor mest mening at holde liv i hjemmesiden.

- Webshoppen er et betydeligt aktiv i konkursboet, og det har en køber interesse i, fortalte kurator Søren Christensen Volder til Ekstra Bladet tirsdag.

I samme ombæring opfordrede han potentielle kunder til at holde igen med at lægge ordrer ind på hjemmesiden, da den ikke bliver 'ekspederet af konkursboet'.

Pixizoo kom til verden i 2014. I 2021 kunne regnskaberne vise, at selskabet havde et underskud på 24 millioner kroner efter skat og en bruttofortjeneste på -2,2 millioner kroner.

