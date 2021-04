Kontakttal falder fra 1,1 til 1,0 - epidemien er stabil

Kontakttallet er faldet fra 1,1 til 1,0. Det vil sige, at epidemien i Danmark er stabil.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Når kontakttallet er 1,0, betyder det, at 100 smittede i gennemsnit vil give smitten videre til 100 andre.

Ifølge Heunicke er tallet et godt udgangspunkt for genåbningen af Danmark.

- Hvis der har været øget aktivitet i forbindelse med påskedagene, indgår dette dog endnu ikke i beregningen.

- Men: Det er stadig et godt udgangspunkt for dagens genåbninger, skriver sundhedsministeren.

Med dagens genåbninger hentyder ministeren blandt andet til genåbningen af liberale serviceerhverv som frisører og massører. Nogle kommuner er dog fortsat underlagt særlige restriktioner på grund af høj smitte.

Det kræver fremvisning af coronapas for at kunne benytte sig af genåbningerne af de liberale serviceerhverv.

Det dokumenterer, at man ikke udgør en risiko i forhold til at sprede coronavirus, fordi man enten er testet negativ, er vaccineret eller har haft sygdommen covid-19 indenfor de seneste 12 uger.

Coronapasset kan hentes på sundhed.dk eller i appen MinSundhed.

Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk, har meddelt, at det er en god idé at hente coronapasset hjemmefra enten ved at printe det eller ved at gemme det på sin telefon.

Det skyldes, at der i perioder kan være stort pres på systemet, hvor der må regnes med ventetid for at kunne komme på.

Senere i april står blandt andet de største indkøbscentre og stormagasiner til at kunne genåbne. Det samme gælder for udendørsservering på restauranter og caféer.

I maj bliver det efter planen muligt for restauranter at byde kunderne indenfor til spisning. Også biografer, teater, konferencer, spillesteder og lignende står til at kunne åbne 6. maj.