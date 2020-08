Kontakttal falder: Nu er antallet af daglige nye coronasmittede stabilt

Antallet af daglige nye smittede med coronavirus er nu stabilt.

Det skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på Twitter.

Samtidig er kontakttallet faldet til 1, skriver ministeren og sender en tak til de ansatte i sundhedssektoren.

'Tak til de medarbejdere, der knokler for, at vi kan holde smitten i skak. I dag rundede vi i 2.000.000 test for COVID-19, der er blevet podet og analyseret. Kontakttallet er nu faldet til 1, hvilket betyder, at antallet af dagligt nye smittede er stabilt,' skriver ministeren.

Af Statens Serum Instituts hjemmeside fremgår det, at kontakttallet for bare to uger siden var oppe på omkring 1,7.

