Kontakttal stiger - peger igen på epidemi i vækst

Det ser igen ud til, at coronaepidemien i Danmark er i vækst. Det oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Kontakttallet er beregnet til 1,1. Det blev senest opgjort til 1,0.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre. Epidemien vokser altså.

- Incidensen er stigende i alle regioner, ligesom der er stigende smitte i alle aldersgrupper under 70 år, skriver ministeriet.

Tidligere tirsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at det overvejes, om der skal gøres mere for at bremse smittestigningen.

- Vi følger udviklingen meget tæt flere gange om dagen. Myndighederne overvejer nu, om der er behov for yderligere nødvendige tiltag.

- Vi må og kan ikke lade pandemien løbe løbsk i Danmark, sagde hun tidligere tirsdag i Folketingssalen.

Den seneste tid har der været fokus på den nye coronavariant Omikron. Den spreder sig i Danmark - såvel som i resten af verden.

Samtidig er tirsdagens smittetal det højeste, der er registreret under epidemien.

Yderligere 6324 personer er bekræftet smittet med covid-19. Det er det højeste på et døgn i løbet af epidemien.

Også landets sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), er testet positiv for covid-19. Han er aktuelt i selvisolation i Bruxelles.

Selv om smittetallet altså er steget, bliver der dog stadigvæk også givet flere af de såkaldte boosterstik. Det er et ekstra stik med en coronavaccine, der gives for at booste effekten.

- Der er kommet fart på revaccinationen, og en million danskere er nu revaccineret, skriver Sundhedsministeriet på Twitter.

Den seneste udvikling betyder også, at Sundhedsstyrelsen tirsdag har indkaldt til en pressebriefing for at give en status på epidemien.

Forud for den siger styrelsens direktør, Søren Brostrøm, til Jyllands-Posten, at man bør overveje at lukke nattelivet.