Kontakttallet er 0,9

Kontakttallet for coronavirus er faldet til 0,9. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. I sidste uge blev tallet opgjort til 1,1.

Kontakttallet - der også kaldes smittetrykket - er en beregning af, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit sender smitten videre til.

Når tallet er 0,9, vil det sige, at 100 smittede smitter 90 andre. Epidemien er altså aftagende. Kontaktallet er baseret på alle coronatilfælde i Danmark.

Ser man på den mere smitsomme variant B117, der er blevet den dominerende variant i Danmark, er kontakttallet dog på 1,28. Den er dermed i vækst. I sidste uge var tallet 1,2.

Tallet for den britiske variant er baseret på ældre data end det generelle kontakttal. Data er fra 21. februar.

- Kontakttallet er beregnet til 0,9, gårsdagens genåbning kan endnu ikke aflæses. B117 udgør nu 72 procent af den danske epidemi, og kontakttal for B117 er 1,28, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

- Vi er lykkedes med at trække brændstof ud af epidemien, før B117 fik overtaget, lyder det fra ministeren.

B117-varianten begyndte at sprede sig i Danmark i slutningen 2020 og betød, at restriktionerne i landet blev skærpet i starten af det nye år.

Det skulle være med til at sikre, at der kun var et begrænset pres på hospitalerne, når varianten blev dominerende, så sundhedssektoren ikke endte med at bukke under.

Antallet af indlagte er faldet massivt under nedlukningen. Tirsdag er 232 indlagt med covid-19 i Danmark. 4. januar, hvor den hidtidige top blev nået, var 964 danskere indlagt med corona.

Udviklingen har betydet, at der mandag er blevet genåbnet for dele af samfundet, selv om B117-virusvarianten nu er den dominerende i landet.

Her fik landets butikker lov til at genåbne - medmindre de ligger i et storcenter eller er over 5000 kvadratmeter. I de store butikker skal kunderne booke tid, og der må være færre kunder i butikken.

Store dele af samfundet er dog fortsat lukket. Liberale erhverv som frisører må ikke have åbent, og det er heller ikke alle skoleelever, som endnu kan vende tilbage til den fysisk undervisning.

Hvornår mere af samfundet skal genåbne - og hvad det bliver - forhandles der i øjeblikket om blandt Folketingets partier.