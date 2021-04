Kontakttallet er 1 - epidemien er stabil

Kontakttallet er faldet fra 1,1 til 1 siden sidste uge, og epidemien er dermed ikke længere i vækst. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Ministeren peger på, at smitteopsporing og det gode vejr har hjulpet med at holde epidemien i skak.

- Test, sekventering, opsporing, lokale tiltag og ikke mindst forår og vaccinerne giver os en hjælpende hånd, skriver Magnus Heunicke.

Kontakttallet angiver, hvor mange personer en gennemsnitlig coronasmittet person smitter videre.

Når tallet er 1, vil det sige, at ti smittede sender smitten videre til ti andre.

Hvis kontakttallet er mere end 1, betyder det, at epidemien med coronavirus er i vækst. Hvis det er mindre end 1, er epidemien aftagende.

Når tallet er præcist 1, hverken vokser eller aftager epidemien.

- Epidemien er på stabilt niveau. Hvis der kommer udsving efter sidste uges genåbning, er det for tidligt til, at det viser sig i kurverne, skriver ministeren.

Magnus Heunicke henviser til den række genåbninger, der skete onsdag den 21. april.

Her fik barer og restauranter igen lov til at inviterer gæster ind på mad og drikke - dog med forudsætning om, at indendørsgæster kunne fremvise coronapas og desuden havde reserveret bord 30 minutter inden ankomst.

Også en stor del af indendørsidrætten kunne genoptages. I første omgang er det kun unge under 18 år og ældre over 70 år, der kan komme i gang. Alle i aldersgruppen 18-70 skal indtil videre vente til 6. maj.

Fodboldfans fik lov at komme tilbage på lægterne til blandt andet superligakampe, og dags- og seniorhøjskoler fik også lov at genåbne.

Tirsdag var der 624 nye smittede med coronavirus. Andelen af samtlige PCR-test, der blev analyseret - positivprocenten - var på 0,38 procent. Tallet har ligget stabilt mellem 0,20 og 0,50 procent siden midten af februar.