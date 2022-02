Kontakttallet er 1,0 - tegn på en stabil epidemi

Kontakttallet er tirsdag beregnet til 1,0, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han skriver, at det er tegn på en stabil epidemi, og at der er interessante udviklinger regionalt.

- Kurverne ser ud til at være ved at knække, epidemien kan på nuværende tidspunkt have toppet i Region Sjælland og Hovedstaden. Dog stadig usikkert, skriver han.

Kontakttallet var i sidste uge 1,2.

Når kontakttallet er 1, betyder det, at 10 personer i gennemsnit vil smitte 10 andre.

Magnus Heunicke skriver videre. at der i disse dage ses et fald i smitten blandt personer i alderen 0 til 19 år.

- Derfor er det på et trygt grundlag, vi i dag løfter de sidste restriktioner.

Tirsdag er coronavirus ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og langt de fleste restriktioner er ophævet.

Sundhedsministeren opfordrer på Twitter til, at man fortsat passer på hinanden.

- Husk at få en test, inden du for eksempel besøger plejehjem og hospitaler. Og bliv vaccineret, hvis du ikke allerede er blevet det. Tak, skriver han.

På dagen hvor restriktionerne er ophævet, er der bekræftet 45.366 tilfælde af coronavirus i Danmark.

2515 af dem er reinfektioner - altså personer, der er blevet testet positiv for coronavirus før.

Kontakttallet er en beregning af, hvordan smitten med covid-19 spreder sig i samfundet.

Kontakttallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden.

Tallet bruges af myndighederne som et af flere pejlemærker til at se, hvordan coronaepidemien udvikler sig i samfundet.

Tallet kan sige noget om, hvilken retning pandemien går i. Det siger dog ikke noget om, hvor mange smittetilfælde der er.

Der er stor usikkerhed forbundet med kontakttallet.

Det er blandt andet usikkerhed i testmønstre, der kan medvirke til usikkerheder i kontakttallet.