Kontakttallet er 1,1 - epidemien er i fortsat vækst

Kontakttallet for coronavirus i Danmark er senest beregnet til 1,1.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter, efter at tallet for en uge siden var opgjort til 1,2.

Med et kontakttal på 1,1 svarer det til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre. Altså vil smitten stige.

- Vores analyser indikerer fortsat en epidemi i vækst.

- For personer over 11 år er der over 4 gange så mange indlagte per 100.000 blandt uvaccinerede som blandt færdigvaccinerede.

- Derfor en klar opfordring: Tag imod tilbuddet nu, skriver Heunicke.