Kontakttallet er beregnet til 1,1

Kontakttallet er senest beregnet til 1,1.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet indikerer, at epidemien fortsat er i vækst. Også i sidste uge var kontakttallet 1,1.

- Også vores andre nøgletal indikerer, at vi har en epidemi i vækst, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Han skriver videre, at nyindlæggelser stiger i fire ud af landets fem regioner, og at incidensen stort set er stigende for alle aldersgrupper.

Incidensen dækker over antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

- Derfor nødvendigt med coronapas igen, skriver han.

Når kontakttallet er 1,1 betyder det, at 10 smittede i gennemsnit vil smitte 11 andre.

Hvis kontakttallet er 1,0 betyder det, at epidemien hverken er i vækst eller på tilbagetog.

Man skal tilbage til 19. oktober - altså for tre uger siden - for at finde et kontakttal på 1,0.

Smittetallet har været stigende de seneste uger. Mandag og fem dage tilbage har det daglige smittetal været over 2000.