Kontakttallet er på 1 for tredje uge i træk

Kontakttallet i Danmark er beregnet til 1,0.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 10 andre.

Det betyder, at coronaepidemien hverken er voksende eller aftagende.

- Tyder på en stabil epidemi, som de mange danskere, der nu er vaccinerede, holder nede, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

- Vaccinerne er vores stærkeste våben, lad os få det maksimale ud af dem, derfor opfordring: Få dit stik i dag.

Det er tredje uge i træk, at kontakttallet er på 1,0.

I midten af juli var kontakttallet for eksempel oppe på 1,3. Det var det højeste i 11 måneder.

Men siden er det gået den rigtige vej, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

Kontakttallet bliver fulgt med interesse, da det siger noget om, hvorvidt smitten er på fremmarch eller på tilbagetog.

Det siger til gengæld ikke noget om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen.

Derudover følger myndighederne blandt andet med i antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

Han oplyser samtidig, at der tirsdag er 85 indlagt på danske hospitaler. Det er to flere end mandag.