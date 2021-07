Kontakttallet falder til 1 - epidemien er stabil

Kontakttallet er beregnet til 1,0. Det betyder, at coronaepidemien hverken er voksende eller aftagende i Danmark.

Det skriver Sundhedsministeriet på Twitter.

Ministeriet oplyser til Ritzau, at der grundet ændret testadfærd er en vis usikkerhed forbundet med tallet.

Der er dermed sket et lille fald i kontakttallet siden sidste uge. Da blev kontakttallet udregnet til 1,1.

- Udrulningen af vaccinerne fortsætter – hver og en, der tager imod vaccination og følger de gode råd, er med til at bekæmpe epidemien, skriver ministeriet på Twitter.

Tallet hjælper med at forstå, om smitten er på fremmarch eller på tilbagetog, men siger til gengæld intet om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Det beskriver derimod, hvor mange mennesker hver smittede i gennemsnit smitter videre.

Når tallet er 1,0 betyder det, at 10 smittede i gennemsnit smitter 10 andre.

Hvis tallet er over 1,0 betyder det, at hver smittede i gennemsnit smitter mere end én anden. Dermed vil antallet af smittede øges, og epidemien være i vækst.

Hvis tallet er under 1,0, betyder det, at hver smittede i gennemsnit smitter færre end én person, og dermed vil epidemien aftage.

Usikkerheden om kontakttallet skyldes ifølge Statens Serum Institut (SSI) blandt andet, at der er forskel på, hvor mange der lader sig teste på forskellige ugedage.

Derudover ventes det, at testdynamikkerne vil ændre sig i takt med, at flere bliver vaccineret. Derfor forventer man, at udsvingene i kontakttallet vil ændre sig i den kommende periode.

I myndighedernes vaccinationsindsats er der nu mere end 4,1 million borgere, der har påbegyndt vaccination. Det er 70,5 procent af befolkningen.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronapandemien.