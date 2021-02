Kontakttallet for coronavarianten B117 er 1,25

Kontakttallet for coronavarianten B117 er beregnet til 1,25, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det betyder, at epidemien udvikler sig.

Det samlede kontakttal er på 0,9.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Det er et godt sted at være for Danmark halvanden uge efter genåbning af 0.-4. klasserne. Særligt når vi samtidig har den underliggende stigning i B117,' skriver Heunicke om det samlede tal og fortsætter om B117:

'Udviklingen for B117 går fortsat som forventet, og varianten er i vækst i Danmark som i andre lande. På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede tilfælde i uge 6.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

384 nye tilfælde

Samtidig med de ny kontakttal oplyser Statens Serum Institut, at det ved seneste opgørelsen er blevet registreret 384 nye tilfælde med coronasmitte.

Det svarer til 0,40 procent af de 95.939 prøver, der er kommet svar på. Det tal kendes også som positivprocenten.

I antallet af nye bekræftede smittede indgår ikke de mennesker, som er blevet testet positive med en såkaldt lyntest. Her blev der mandag fundet 61 smittede i knap 18.000 test, viser tal fra de tre udbydere.

Færre end 300 coronasmittede er nu indlagt på hospitalet, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er første gang siden 5. december, at der er færre end 300 personer indlagt med covid-19 i Danmark.

Aktuelt er 298 bekræftede smittede indlagt, hvilket er 17 færre end i mandagens opgørelse. Antallet af indlagte var på sit højeste for knap halvanden måned siden - 4. januar - hvor 964 var indlagt.

Der er sket 21 nye indlæggelser af personer med covid-19. Når det samlede antal indlagte er faldet, hænger det sammen med, at der også er blevet udskrevet patienter.

Derudover er syv personer bekræftet smittet med covid-19 afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet og derfor er medvirkende til, at antallet af indlagte er faldet.

Tirsdag er 63 personer indlagt på intensivafdeling, og af dem er 42 i respirator. Antallet af indlagte på intensiv er faldet med fem personer siden mandag, mens det samme antal er i respirator.