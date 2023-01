Kontanthjælps-brøler: - Det må ikke ske

Det er i flere kommuner gået lige lovligt stærkt med at vurdere, om borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp har haft ret til at modtage den fulde ydelse, eller om deres ydelser skulle sænkes.

Faktisk har et it-system i flere kommuner automatisk sænket borgeres kontanthjælp og uddannelseshjælp med henvisning til den såkaldte 225-timers regel, uden at der var truffet en afgørelse inden.

Det fremgår af et brev, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt til landets kommuner. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

225-timersreglen betyder, at man skal have arbejdet i mindst 225 timer de seneste 12 måneder for at få udbetalt fuld kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Dette gælder, hvis man er ugift og har modtaget offentlig hjælp i mindst et år inden for de seneste tre år.

Kan man ikke leve op til det krav, bliver den offentlige ydelse sænket. Og det er altså det, der er sket helt automatisk i flere kommuner. Uden at en sagsbehandler har taget stilling til, om de pågældende borgere faktisk har levet op til kravet om arbejde.

Hos KL, der repræsenterer kommunerne, fortæller kontorchef Claus Ørum Mogensen, at man er i fuld gang med at rette fejlen.

- Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at nogle borgere er blevet trukket automatisk i deres ydelse uden en egentlig afgørelse.

- Det må ikke ske, og derfor er vi sammen med Kombit (forvalter af kommunerne it-systemer, red.) i fuld gang med at få ændret det her it-system, så fejl som disse ikke længere kan opstå.

- Og indtil systemet er fikset, kommer kommunerne selvfølgelig til at have et helt særligt fokus på, at ingen afgørelser bliver truffet automatisk, siger Claus Ørum Mogensen i et skriftligt svar til Ritzau.

Det er uvist, hvor mange kommuner og borgere der er berørt af fejlen.