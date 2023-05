Kontanthjælps-koks: Trækker ulovligt penge fra borgere

Skidt, skidt, skidt.

I januar kom det frem, at et it-system automatisk havde nedsat borgernes ydelser uden forudgående afgørelse. Og nu er den gal i gen.

I minimum 11 kommuner er borgere blevet trukket ulovligt i kontanthjælp på grund af fejl i it-systemet KY (Kommunernes Ydelsessystem).

Det fremgår af en ny rapport fra revisionsfirmaet BDO til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det skriver Version2.

Ulovligt

Her har BDO undersøgt i alt 20 kommuners administration af 225-timersreglen, og i 11 af kommunerne er der altså problemer.

Fejlen opstår, fordi it-systemet i de 11 kommuner automatisk har sænket borgeres kontanthjælp med henvisning til den såkaldte 225-timers regel, uden at der var truffet en afgørelse inden.

'Personerne er således blevet automatisk nedsat i ydelse, uden at kommunen har vurderet, om der ligger oplysninger i den konkrete sag, der medfører, at borgeren alligevel ikke skal nedsættes,' står der i rapporten.

Og det er faktisk ulovligt, forklarer professor i forvaltningsret og digitalisering på Københavns Universitet, Hanne Marie Motzfeldt, til mediet.

- Det er helt fundamentalt inden for forvaltningsretten, at en afgørelse ikke eksisterer, hvis borgeren ikke har fået noget afgørelsesbrev. Sådan har det altid været, og det er særligt vigtigt, når der er tale om sårbare borgere, siger hun.

Lægger sig fladt ned

Både SF og Liberal Alliance kalder over for mediet sagen for uacceptabel. Og hos Kombit (Kommunernes It-fællesskab=, der har ansvaret for systemet, lægger de sig fladt ned.

Til Version2 forklarer Charlotte Aakerlund, der er forretningschef for Kombit, at der er blevet udarbejdet en workaround til KY, som kommunerne opfordres til at bruge, indtil systemet er rettet til.

Forventningen er, at det vil ske i slutningen af året.