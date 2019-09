Kontanthjælpsloftet afskaffes, men ...

Hej Puk

På grund af kontanthjælpsloftet har jeg været ramt af en betydelig nedgang i indtægt som enlig forsørger på kontanthjælp – jeg mistede flere tusind kroner om måneden til mig selv og mine børn. Mit håb var, at den nye regering greb ind og fik loven om loftet rullet tilbage – det var jo, hvad både SF og Enhedslisten lovede, at de ville gøre efter valget.

Nu er der indgået en aftale på området, men jeg kan ikke helt gennemskue, hvad den betyder. Som jeg forstår det, afskaffede de ikke kontanthjælpsloftet?

Ved du, hvad der kommer til at ske i forhold til os, der har været alvorligt ramt af loftet?

Med venlig hilsen Camilla

Kære Camilla

Kontanthjælpsloftet har været årsag til, at flere tusind børn er blevet sendt ud i relativ fattigdom i Danmark. Og med fattigdom menes, at der ikke er råd til tøj, mad, fritidsaktiviteter, transport og i flere tilfælde husleje, vand og varme. Kontanthjælpsloftet har virkelig raseret det sociale område som en orkan med stor social ødelæggelse til følge.

Alt afhængigt af indtægt har det været hårdt for mange børnefamilier. Mange, jeg har været i kontakt med, har ligesom jer mistet op til 4500 udbetalt om måneden.

Det er rigtigt, at blandt andre SF gik til valg på at få kontanthjælpsloftet fjernet. Enhedslisten var også fortaler for, at det blev ophævet, og jeg havde ligesom dig og mange andre et håb om, at det ville være noget af det første, den nye regering gjorde noget ved, når de kom til magten.

Men hverken EL eller SF kunne få kravet om rulle loven om kontanthjælpsloftet tilbage under regeringsforhandlingerne med S og R. Det, SF og EL fik med i det såkaldte ’forståelsespapir’, som de fire partier enedes om, var:

Kontanthjælpsloftet afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.

Loftet er en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

Så bliver der nedsat en ydelseskommission, der skal se på alle de offentlige ydelser. Indtil den kommission har fremlagt sine anbefalinger om et års tid, skal der ydes en målrettet hjælp til berørte børnefamilier. For en enlig mor med to børn betyder det en kontant støtte på 1700 kroner skattefrit om måneden. Tilskuddet udløber, når et nyt ydelsessystem engang træder i kraft.

Så det korte svar på dit spørgsmål er: Du vil som enlig forsørger på kontanthjælp modtage et kontantbeløb månedligt, indtil Ydelseskommission om et år kommer med sine anbefalinger.

Med venlig hilsen Puk