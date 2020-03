Kontroversiel burgerbar lukker

Hvis du er til letpåklædte kvinder og burgere på samme tid, så er der skidt nyt.

Burgerbaren Hot Buns lukker efter seks år på Gothersgade i København.

Det oplyser ejeren i en meddelelse.

Her bliver konceptet beskrevet som seks år med succes, men et kig på restaurantens regnskaber viser, at de ikke ligefrem svømmede i penge.

I 2018 leverede burgerbaren et resultat på knap 65.000 i minus, mens 2016 og 2017 bød på et underskud på 111.681 kroner.

Ekstra Bladet har talt med en af ejerne, Mathias Kær, der oplyser, at succesen er blevet defineret ud fra andre parametre end økonomi.

- Der har nødvendigvis ikke været tale om en økonomisk succes, men vi har haft mange glade gæster og arrangeret en masse popup-events, siger Mathias Kær til Ekstra Bladet.

Foto: Hot Buns

I konflikt

Den officielle årsag til lukningen er ifølge Hot Buns, at ejendommen har fået nye ejere.

- Jeudan har købt ejendommen tilbage igen, og dem har vi haft nogle problemer med tidligere, så vi kan ikke samarbejde. Derfor ophører samarbejdet, siger han.

Samtidig fortæller Mathias Kær, at de har planer om at åbne nye restauranter i Aarhus og i Aalborg.

- Lige nu er markedet i København meget crowded, og vi afventer og ser, om det kan betale sig at vende tilbage, siger han til Ekstra Bladet.

Hot Buns trak overskrifter i 2014, da stedet åbnede. Her var det udelukkende kvinder, der kom i betragtning til jobbet som tjener.

Det skabte ballade i Dansk Kvindesamfund.

- Uniformen skaber et kvindesyn, hvor kvinder skal opføre sig på en bestemt måde, og hvor de ikke har særlig stor magt. Det er, fordi de bliver til et objekt i mandens blik, sagde næstformand Ulla Tornemand dengang.