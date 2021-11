Kontroversiel general valgt som Interpol-præsident

Bekymringen over et særligt kandidatur til posten som præsident for den internationale politiorganisation Interpol har været stor.

Men nu er selvsamme mand blevet valgt, oplyser Interpol torsdag morgen. Dermed sidder han på præsidentposten i fire år. Manden er generalmajor Ahmed Naser al-Raisi, der er chef for sikkerhedsstyrkerne i de Forenede Arabiske Emirater.

Men med sig i bagagen har han anklager om tortur og krænkelser af menneskerettigheder, der er blevet fremsat af flere personer de seneste år.

Her er tre af sagerne.

Brite blev taget til fange

I 2018 blev den britiske ph.d.-studerende Matthew Hedges arresteret i Dubai for mistanke om spionage. Her blev han fængslet i syv måneder.

I maj 2021 indgav han en klage mod fire repræsentanter for emiratiske myndigheder, hvor han fortalte, at han var blevet 'fysisk intimideret, truet og psykisk misbrugt' i fængslet. Klagerne var også direkte rettet mod Ahmed Naser al-Raisi, der har ansvar for politiet.

Det skriver VRT fra den flamske tv-station VRT.

Han har ligeledes berettet, at han fik 'ukendt medicin', var isolationsfængslet på meget få kvadratmeter og fik valget om at samarbejde eller blive tortureret.

Bar fodboldtrøje

Ali Issa Ahmad er fra Wolverhampton i England.

I begyndelsen af 2019 blev han anholdt i de Forenede Arabiske Emirater i forbindelse med en ferie, hvor han købte en billet til en fodboldkamp mellem Qatar og Irak.

Til kampen bar han en Qatar-landsholdstrøje. Hvad han ikke vidste, var, at det er strafbart i emiraterne, og han blev derfor fængslet, skrev The Guardian, der dengang fulgte sagen.

Han har fortalt, hvordan han blev fysisk og psykisk tortureret i sin tid i fængslet.

Det indebar tæsk, lange forhør, elektriske stød og brænding.

Både Ali Issa Ahmad (tv.) og Matthew Hedges (th.) har fremsat anklager om tortur mod general Ahmed Naser al-Raisi. Foto: Yesim Dikmen/Reuters

Aktivist fængslet

En klage er fremsat i Frankrig af ngo'en Gulf Centre for Human Rights (GCHR) på vegne af Ahmed Mansoor.

Han er menneskerettighedsaktivist og blev i 2017 anholdt og siden idømt ti års fængsel for at have kritiseret emiraterne og tilsmudset landet på de sociale medier.

Ifølge klagen og nyhedsbureauet AFP er han fængslet i Abu Dhabi under 'middelalderlige forhold, der udgør torturhandlinger'.

Han har angiveligt været isolationsfængslet i mere end fire år, selvom det internationalt er anerkendt, at isolation som udgangspunkt kun må vare 14 dage og derefter kan forlænges med nogle uger ad gangen alt efter kriminalitetens grad.

Her sidder han 'uden madras eller beskyttelse mod kulde' og uden 'adgang til læge, hygiejne, vand og sanitære faciliteter', ifølge GCHR, skriver L'Orient-Le Jour, det førende franske medie i Libanon.

Matthew Hedges, Ahmed Mansoor via GCHR og Ali Issa Ahmad er blot tre af flere, der har fremsat torturanklager mod generalmajor Ahmed Naser al-Raisi.