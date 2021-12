Kontroversiel hjemmeside vækker vrede: - Stærkt problematisk

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En drejebog for mødre i, hvordan de får smidt faderen ud af børnenes liv og får fuld forældremyndighed ved at lyve og bedrage retsvæsenet.

Det er, hvad man møder, når man klikker ind på Morsmanual.dk. Hjemmesiden vakte sidste år stor harme hos en far, som BT havde talt med.

Efterfølgende kunne Ekstra Bladet berette, at hjemmesiden var et falsum skabt af - angiveligt - en fortvivlet far, som kaldte sig selv for Linda Kallerup Vangede, der hævdede selv at have været udsat for grov chikane af moderen til sit barn.

Hans formål med manualen var derfor at give eksempel på, hvordan nogle mødre agerer i familieretssager, og hvor dårlig systemet behandler mænd i disse.

Men denne disclaimer var kun at finde på siden i få dage. Herefter blev den lukket.

Nu er den oppe at køre igen, men 'Lindas' bekendelse er pist væk. Det får nu en familierådgiver til at advare mod hjemmesiden.

Denne guide til at få fuld forældremyndighed vækker især vrede hos Børns Tarv. Foto: Screendump

Skab konflikt

På Morsmanual.dk lyder det blandt andet, at en konflikt typisk gavner moderen, hvis hun ønsker fuld forældremyndighed.

Derefter får moderen en detaljeret hjælp til, hvordan hun optrapper en sådan konflikt:

'Det kan i sådanne tilfælde komme dig til gavn, at anlægge en gennemgående passiv taktik, hvor du aldrig frivilligt indgår aftaler med faren. Således tvinges faren til at rette henvendelse til Familieretshuset hver gang han ønsker en aftale, en revidering eller en ændring til en eksisterende samværsaftale - og på den vis kan du dokumentere konflikt, for: 'Du og faren kan jo ikke blive enige''.

'Dermed kan man som forælder altså godt optrappe konflikten, og samtidig være den forælder som har gavn af konflikten'.

Der opfordres blandt andet også til, at mødre søger børnebidrag.

'Ved at gøre det, sikrer du dig en indtægt - og svækker samtidig faren økonomisk'.

Ingen steder er det muligt for læseren at gennemskue, at der her er tale om en hjemmeside, hvis formål er at udstille, hvordan der kan bruges beskidte kneb i familieretssager.

Til gengæld kan man finde statistikker, grafer og ekspertudsagn om retsvæsenet, der skal få siden til at fremstå troværdig.

Problematisk

Hos Børns Tarv, der rådgiver i familiesager, er psykoterapeut og familierådgiver Daniel Guldmand decideret rystet over sidens eksistens i sin nuværende form, uanset hvilket motiv der ligger bag.

- Jeg synes, at det er stærkt problematisk. Jeg mener sågar, at der burde være nogle sanktioner imod den her side. Det er én af de største tragedier at opleve at miste kontakten til et barn. Jeg har selv repræsenteret Danmark ved en international konference med førende eksperter i Stockholm i 2018, hvor jeg fortalte, hvad det betyder for et menneske at blive fremmedgjort langsomt og systematisk fra sin relation til sit barn. I store dele af verden er dette faktisk ulovligt.

- Det er vigtigt, at der kommer noget mere fokus på det her problem, siger han til Ekstra Bladet.

Familierådgiveren medgiver, at systemet ikke er gearet til at håndtere konflikter i familiesager, og derfor er siden et farligt værktøj for svage sjæle:

- Det er ikke onde mennesker, som sidder inde i Familieretshuset, men de har ikke kompetencer til at løse konflikter. Hvis en mor eksempelvis sidder med sin advokat og laver en konflikt, kan faren ikke få en 7/7-ordning med sit barn, selvom han måske kan dokumentere, at moren ikke vil udlevere barnet eller kalder ham nedværdigende ting. Så vil de fastholde, at der er en konflikt.

- Derfor er den manual rigtig dårlig. Det er ikke okay at udforme guidelines til, hvordan man kan opretholde en konflikt.