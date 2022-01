Kontroversiel præsident truer med at anholde uvaccinerede på gaden

Myndighederne skal lede efter uvaccinerede og beordre dem til at vende hjem. Nægter de, bliver de anholdt, lyder det fra præsidenten

Han er kendt for at være en yderst kontroversiel og koldblodig skikkelse.

Nu er Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, så igen ude med en yderst kontant udmelding, som kan få store konsekvenser halvdelen af landets 100 millioner store befolkning.

Han har nemlig givet myndighederne ordre til at tilbageholde de borgere, som ikke er vaccineret, hvis de bryder et krav om at blive hjemme.

Hvis de ikke går hjem

Regeringen har nemlig strammet restriktionerne i blandt andet hovedstaden Manila, hvor byens uvaccinerede indbyggere har fået besked på at holde sig indendøre.

Gør de ikke det, kan det i sidste ende betyde, at de bliver anholdt, siger præsidenten ifølge britiske The Guardian. Men kun hvis de nægter at gå direkte hjem, lover han.

- Fordi det er en national nødsituation, er det min holdning, at vi kan tilbageholde folk, der ikke har fået deres stik. Jeg giver nu ordre til myndighederne om at lede efter de personer, der ikke er vaccineret og bare anmode dem - eller beordre dem om man vil - om at blive hjemme.

- Hvis man går ud af sit hjem og vader rundt i nabolaget eller andre steder, kan man blive tilbageholdt. Hvis man nægter (at gå hjem, red.), er myndighederne berettiget til at anholde den genstridige person, lyder det fra Durtere.

Rodrigo Durterte med en dose af Sinovac-vaccinen, som bliver brugt i Filippinerne. Foto: Eloisa Lopez/Ritzau Scanpix

Smitten stiger

Blandt den filippinske befolkning er mindre end halvdelen vaccineret. Samtidig stiger smittetallene, ligesom i resten af verden, i det asiatiske ørige.

Durterte opfordrer derfor de uvaccinerede til at lade sig vaccinere.

- Hvis du ikke tager imod stikket, udsætter du andre for fare. Virussen galoperer i vores samfund, i vores land og i verden, siger Durtete.

Under de stramme restriktioner, der er indført indtil midten af ​​januar, skal uvaccinerede beboere blive hjemme, medmindre de skal ud og handle.

Desuden skal restauranter, parker, kirker og skønhedssaloner blandt andet holde åbent med lavere kapacitet.

Rodrigo Durterte har gentagne gange vakt stor opsigt med kontroversielle udsagn. Han har blandt andet pralet på et topmøde med, at han dræbte en mand som 16-årig.

Derudover har han tidligere opfordret politiet i landet til at skyde narkohandlere. Ligeledes har han spurgt, om narkomaner er rigtige mennesker.