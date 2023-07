Kontroversiel selvmordsmanual solgt som kunst: - Han løber i den grad fra sit ansvar

Kunst kan tage sig ud i mange forskellige former, men nu har en selvmordsmanual solgt for adskillige tusinde kroner. Det seneste bud på et værk af provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard har nemlig indbragt hende 68.000 danske kroner

Hos et galleri er et opsigtsvækkende kunstværk blevet solgt til rekordpris. Værket ’You are welcome to use the exit door’ er baseret på en 25 sider lang selvmordsmanual

Kunst kan åbenbart tage mange forskellige former.

Senest er en omstridt selvmordsmanual blevet solgt for svimlende 68.000 kroner.

Selve værket, der i øjeblikket er udstillet på Galleri Vagn i Horsens, tager udgangspunkt i den pensionerede læge Svend Lings' selvmordsmanual.

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard har nemlig printet de 25 A4-sider ud, der sammenlagt udgør en grundig guide til, hvordan man kan begå selvmord, og tilføjet Nikes slogan ’Just do it’ og sat sin egen signatur på samtlige sider.

Tine Sommer, som er manager for Ibi-Pippi, blev ringet op 11 minutter efter udstillingens åbning. Her faldt handlen på plads med en tysk kunstsamler, som betaler 68.000 kroner for kunstværket. Foto: Ernst van Norde

Skabt i protest

Værket er blevet til, fordi Ibi-Pippi mener, at Svend Lings i den grad løber fra sit ansvar som læge, da manualen kan havne i de forkerte hænder og få fatale konsekvenser.

Argumentet for at udgive selvmordsmanualen og lægge den ud offentligt har ellers heddet, at Svend Lings vil hjælpe folk, som lider af en uhelbredelig, kronisk eller livsødelæggende sygdom. Den præmis køber Ibi-Pippi bare ikke.

- Jeg har længe været fascineret af Svend Lings' selvmordsmanual. Han glemmer bare, at i det øjeblik, hvor du offentliggør sådan noget, tilbyder du samme muligheder til folk, der er deprimerede. Eller til teenagere, der er forvirrede eller deprimerede, siger Ibi-Pippi og fortsætter:

- På den måde kan man indirekte slå en masse mennesker ihjel, som ikke ville være døde ellers. Han løber i den grad fra sit ansvar, når han påstår, at han udelukkende gør det for at hjælpe andre mennesker. Han underkender, hvor mange uskyldige der kunne være reddet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det provokerende kunstværk er krydret med Nikes ellers positive slogan, som blandt andet ses øverst i hjørnet her. Foto: Ernst van Norde

Afviser kritik

Til Ekstra Bladet fortæller Svend Lings, der tidligere er dømt for at vejlede folk i at begå selvmord, at han er bekendt med kunstværket. Han ser dog ikke det store problem i, at hans selvmordsmanual er solgt som provokunst.

- Den ligger jo offentligt tilgængeligt på nettet, så hun kan jo gøre, hvad hun vil. 68.000 kroner er sgu helt okay for sådan en omgang kuk-kuk, siger Svend Lings og tilføjer:

- Jeg synes, at det havde været pænt af hende, hvis hun lige havde spurgt først. Det gjorde hun sgu ikke. Det er meget muligt, at vi har skrevet sammen om, hvor den lå, men det er der så mange, der gør.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kunstneren Ibi-Pippi blev stødt over en læges selvmordsmanual. Foto: Ernst van Norde

Fortsætter ufortrødent

Den nu pensionerede læge bekræfter samtidig over for Ekstra Bladet, at han fortsat modtager opkald fra folk, der overvejer at begå selvmord og har brug for råd hertil.

- Mange vil jo gerne have råd om, om de har forstået det rigtigt. Det er jo tit ensomme mennesker, der ikke har nogen at snakke med om det. De er næsten alle meget kontaktsøgende og snakkesalige, og så fungerer jeg nærmest som en slags sjælesørger.

- Gælder det både unge og kronisk syge?

- Der er ikke ret mange unge, som kontakter mig. Der er nogle få, men de er alvorligt syge eller svært skadede psykisk. De skal dog dokumentere, at de har en psykotisk sygdom, og jeg har nogle kriterier. Der skal være tale om uhelbredelig, kronisk og livsødelæggende sygdom.

Menneskerettigheder

- Men ellers har du ikke et problem med det?

- Man lige huske på, at selvmord og selvbestemmelse er menneskerettigheder begge dele. Vi har egentlig ikke lov til at blande os, hvis nogen vil det. I den sammenhæng skal man også huske på, at de bare kan gå ind i et byggemarked og købe alle de barberblade, alle de knive og save, som de vil have. Jeg tror ikke på, at min manual kommer til at spille nogen rolle i den sammenhæng, lyder det afsluttende fra Svend Lings.

Hvis man selv skulle få lyst til at se det solgte værk, kan man lægge vejen forbi Galleri Vagn i det centrale Horsens i de kommende uger, hvor det fortsat er udstillet.