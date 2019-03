Kontroversielt voldtægtsspil trækkes tilbage

Det omdiskuterede voldtægtsspil 'Rape Day' nåede dårligt nok at være på spilplatformen Steam, før det er blevet pillet ned igen.

Det skriver Steam på deres officielle blog.

'Vi respekterer at spiludviklere har et behov for at udtrykke sig selv, og det vil vi gerne hjælpe med. Men denne udvikler har valgt noget indhold, og en måde at præsentere det på, som gør det meget besværligt for os at distribuere,' lyder det på bloggen.

Og der er en god grund til, at Steam lukker ned for spillet, vurderer Anne Mette Thorhauge, der forsker i computerspil på Københavns Universitet.

- Steam er en global platform, og de gider ikke risikere at blive lukket ned i et land, fordi de publicerer den her type af spil, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Spillet 'Rape Day' udkom på spilplatformen Steam 1. marts. Det kontroversielle spil foregår i en fremtid, hvor verden er blevet overtaget af zombier, men det er langtfra zombierne, der er spillets omdrejningspunkt.

Det handler om at voldtage kvinder. Og med punkter som incest, nekrofili og vold oven i hatten har det været for meget for spilplatformen Steam, det nu trækker spillet tilbage fra butikken.

Mødt af kritik

Spillet er blevet mødt af massiv kritik på såvel sociale medier som blandt eksperter.

Artiklen fortsætter under kommentaren ...

Flere danske og udenlandske medier har også skrevet om spillet, og det er netop derfor, at spillet har fået de reaktioner, som det har, vurderer Anne Mette Thorhauge.

- Der har været flere spil før i tiden, der også indeholdt voldtægt. Det er bare det her spil, som er kommet i medierne søgelys, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Anne Mette Thorhauge vurderer, at spillets målsætning fra start var at prøve grænser af.

- Udvikleren har helt sikkert lavet spillet for at se, hvor langt man kan gå inden for Steam, siger hun.

- Den her diskussion er jo ikke ny. Den har bare afsæt i computerspil den her gang, og det her var så tydeligvis grænsen for, hvad man tillader hos Steam.

Vil ikke gøre sig til dommer

Steam valgte sidste år at fjerne restriktioner på, hvilke spil der udkommer på platformen. Og det er blandt andet derfor, at et spil som Rape Day for en kort stund har kunnet se dagens lys.

De skrev i en meddelelse 6. juni 2018, at de ikke vil bestemme, hvilke spil folk må spille, og hvilke spil folk må lave.

- Vi har besluttet, at den rigtige indgang til Steam-Butikken er at acceptere alle spil, medmindre vi vurderer, at de er ulovlige, skriver Steam.

Men på trods af den tidligere udmelding fra Steam har virksomheden bag valgt at trække spillet tilbage.