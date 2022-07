Kopi af døds-forlystelse findes i Saudi-Arabien

Den italienske producent Sartori Rides, der står bag den lukkede rutsjebane Cobraen i Tivoli Friheden, har bygget en næsten identisk rutsjebane, som er sat op i Saudi-Arabien i maj.

Det skriver Berlingske efter at have gennemgået firmaets kommunikation på hjemmesider, i medier og på profiler på sociale medier.

14. juli mistede en 14-årig pige livet i en ulykke i rutsjebanen Cobraen i Tivoli Friheden. Efter ulykken er rutsjebanen blevet lukket.

Torsdag eftermiddag afgik en 14-årig pige fra København ved døden efter en ulykke i Tivoli Friheden i Aarhus. Efterfølgende holdt politiinspektør Brian Voss Olsen, hvor han blandt andet fortalte, at politiet nu vil kigge ind på årsagerne til tragedien. Sagen kort: Tragedien i Tivoli Friheden

Rutsjebanen Nova Coaster er sat op i forlystelsesparken Jeddah Pier, som ligger i Saudi-Arabien og har ifølge Berlingske været i brug i maj og juni indtil videre.

Sartori mener selv, at den nye rutsjebane er bedre end den i Aarhus. Det fortæller salgschef Marco Savegnega til magasinet Amusement Today.

Annonce:

- Sammenlignet med den gamle model har Nova Coaster et mere smooth (glat, red.) turdesign, der er en højere bakke, et lavere accelerationshøjdepunkt og nye togsæt, lyder det fra salgschefen.

Men ifølge Berlingske er begge rutsjebaner bygget ud fra samme grundmodel, som hos producenten hedder Energizer.

I begge forlystelser sidder passagerne også med benene frit. Cobraen var 21 meter høj og 53 meter lang, hvor den saudiske er 24 meter høj og 55 meter lang.

Turen med forlystelserne tager også lige lang tid.

Selv om der er sket to ulykker med Cobraen, siden den åbnede i 2008, har det ikke været muligt for Tivoli Friheden at anlægge en erstatningssag imod Sartori Rides.

Det har forlystelsesparkens direktør, Henrik Ragborg Olesen, tidligere fortalt Ritzau.

- Producenten eksisterer ikke længere. Uden at vide meget om det kører de måske videre i et andet navn, men det firma, vi lavede en kontrakt med i sin tid, eksisterer ikke. Så vi har ingen mulighed længere, sagde han.

Annonce:

Da Tivoli Friheden skrev kontrakt med producenten hed firmaet Sac Sartori. Men firmaet gik konkurs i 2011, efter at Tivoli Friheden havde rejst et erstatningskrav oven på den første ulykke med Cobraen i 2008.

Firmaet er senere genopstået med navnet Sartori Rides.

Berlingske har kontaktet Sartori Rides for at få en kommentar. Firmaet er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser.