Kopierede Love Island-udfordring: Kvalt til døde af skumfidus

En høring i byen Caernarfon i Wales har netop konkluderet, at den 30-årige Mia Austin fra Merseyside det nordlige England døde under en ferie i Wales, da hun forsøgte at sluge en skumfidus. Retsmedicineren Dewi Pritchard Jones fastslog, at dødsfaldet var en ulykke.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Mirror

Optakten til det usædvanlig dødsfald blev fremlagt under høringen, hvor afdøde Mia Austins mor Carol forklarede, at hendes datter for 10 år siden fik et slagtilfælde, der gjorde hende lam fra halsen og nedefter. Hun havde pådraget sig den sjældne sygdom 'Locked in syndrome', hvor patienten er i stand til at opfatte alt omkring sig, men ikke selv kan bevæge sig eller kommunikere verbalt på grund af lammelse af stort set alle muskler i kroppen.

artiklen fortsætter under billedet

Mia har siddet i rullestol siden sit slagtilfæde for 10 år siden. Her er hun på rejse i Asien. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Derfor blev det ekstra skæbnesvangert, da Mia under ferien i Wales i juni måned i en forretning fik øje på nogle skumfiduser.

'Der havde angiveligt været en udfordring i reality-programmet 'Love Island', hvor man skulle proppe skumfiduser i munden og sluge dem. Det ville Mia gerne prøve sammen med to af sine venner', forklarede Carol under høringen.

Herefter vendte Mia tilbage til sin ferie-lejlighed sammen med sin plejer, der puttede en skumfidus i hendes mund. Plejeren havde foreslået, at skære skumfidusen i nogle mindre stykker. Men det nægtede Mia ved at ryste på hovedet.

Kort efter fik Mia kvælningsfornemmelser og gik i panik. På grund af sin sygdom var hun ude af stand til at hoste skumfidusen op fra halsen. Herefter mistede hun bevidstheden, og plejeren tilkaldte hurtigt en ambulance. Men det var for sent. Mia døde af kvælning.

artiklen fortsætter under billedet

Mia er her på en lille udflugt i naturen med to af sine veninder. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Moderen Carol forklarede også, at Mia før sit slagtilfælde i 2009 havde været en sund og rask pige, der arbejdede som rejseleder. Efter sit slagtilfælde var Mia kun i stand til at kommunikere ved hjælp af en staveplade og sin computer.

På trods af sin alvorlige sygdom fortsatte Mia med at rejse rundt i verden. Hun deltog også i en lang række velgørenhedsprojekter og var en stor inspiration for folk, der havde været udsat for et slagtilfælde. På et tidspunkt overnattede hun også på gaden i Liverpool for at indsamle penge til og skabe opmærksomhed omkring byens hjemløse.

Mia Austin blev dagen efter sin død kåret som 'Årets Kvinde i Merseyside'.