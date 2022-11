Korrupt narkoagents vilde liv: Vil nu trække andre med i faldet

Sex-fester, dyre luksusbiler, juveler og eksklusive udlandsrejser.

Det var hverdagen for 47-årige José Irizarry, da han arbejdede som undercoveragent i den amerikanske narkoenhed, DEA, men i virkeligheden levede han et vildt dobbeltliv.

Kendt som 'Team America' arbejdede han tæt sammen med andre amerikanske agenter, advokater og narkosmuglere, der alle opbyggede en tilværelse i sus og dus, imens de hvidvaskede større pengebeløb for sydamerikanske narkokarteller.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den overdådige livsstil stoppede dog brat, da Irizarry blev anholdt med beskyldninger om seksuelt overgreb, som han angiveligt skulle have begået i den spanske hovedstad, Madrid, i 2018.

José Irizarry under retssagen. Foto: Chris O'Meara

Sandhed kommer frem

Under retssagen imod narkoagenten begyndte de opsigtsvækkende detaljer at se dagens lys.

- Vi havde fri adgang til at gøre, hvad vi ville, erkendte José Irizarry i retten.

I retten accepterede han tilsyneladende også, at han er kendt som den mest korrupte agent i DEA's historie, og han tilkendegav, at han blev et andet menneske i samarbejdet med kriminelle organisationer.

Det vakte dog opsigt, da han begyndte at rette sine skyts imod sine tidligere kriminelle kollegaer, som han havde rejst verden tynd med og deltaget i vilde fester både Amsterdam og Columbia 'med massevis' af prostituerede.

Ifølge Irizarry er der tale om adskillige betjente, der tjener millioner af dollars på de kriminelle handlinger.

De tidligere kollegaer, som har været ofre for beskyldninger, har kaldt det et forsøg på at reducere hans egen straf, men flere af dem bliver nu undersøgt af det amerikanske justitsministerium.

José Irizarry endte med at få en fængselsdom på 12 år, da han erkendte sig skyldig i 19 forhold af korruption og hvidvaskning.

Narkokrig

José Irizarry mener, at en af årsagerne til den faldende moral i narkoenheden, er en erkendelse af, at man intet kan stille op i krigen mod narko.

Ifølge agenten fortsætter den store eksport af narkotika fra Columbia, og der er for mange penge involveret, til at man reelt kan gøre en forskel.

Han lyder dog ikke som en, der angrer særlig meget for sine handlinger.

- Narkokrigen er et spil. Det var sjovt så længe det varede, sagde han til AP efter retssagen.

