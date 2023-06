Kortet der giver adgang i trafikken - Her er de værst

Dine håndflader sveder. Du stirrer på billedet. Må jeg dreje til højre her, tænker du.

Du sætter dit kryds og går videre til næste spørgsmål.

Flere af os har prøvet det, og flere kommer til at prøve det i fremtiden.

Den berømte teoriprøve, der skal bestås for at komme op til køreprøven.

Nogle af os er heldige at bestå i første omgang, mens andre må forsøge ad flere omgange.

Data lyver ikke

Men hvor i landet klarer køreskoleeleverne sig egentlig værst, når det kommer til teoriprøver?

Det giver Ekstra Bladet dig svaret på her.

I en undersøgelse baseret på data fra Færdselsstyrelsen fra de 12 første uger i 2023, har taxa.dk samlet data på, hvor stor en procentdel af teoriprøver, der blev bestået i landets ti prøvekredse.

Se resultatet nedenfor.

Top og bund i de ti prøvekredse. Foto: Taxa.dk

Københavnerne noterer sig altså for den laveste beståelsesprocent til teoriprøverne, mens syd- og sønderjyderne er bedst.

I gennemsnit er procentdelen af beståede teoriprøver på landsplan 64,5 pct.

Køreprøven

Men et er at komme helskindet forbi den måske lidt kedelige teori. Noget andet er, når du står over for køreprøven.

For ja - du gættede rigtigt - også her, kan Ekstra Bladet give dig svaret på, hvem der klarer sig værst i trafikken til prøven.

På landsplan bestod 66,13 procent køreprøven i de første 12 uger af 2023. Foto: Taxa.dk

Igen befinder vi os på Sjælland, hvor Midtsjælland og København med omkring 54 pct. nærmest er lige dårlige, mens syd- og sønderjyderne igen er landets bedste.