Kortlægger dødsfald: 99 procent var syge i forvejen

Italien har offentliggjort en oversigt over deres dødsfald i en ny rapport. De har undersøgt 2003 dødsfald som følge af coronavirus, og her viser det sig, at 99 procent var syge i forvejen

Langt de fleste døde i Italien er enten syge ældre mennesker eller mennesker, der havde andre sygdomme.

Det fremgår af en ny rapport fra Instituto di Superio di Sanitá, der kan sammenlignes med Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Her fremgår det af oversigten over de 2003 undersøgte døde, at 99 procent af alle døde er enten syge ældre mennesker eller mennesker, der havde andre sygdomme.

Gennemsnitsalderen på de døde er 79,5 år, mens den yngste døde er 31 år. Ud af de 2003 døde er 1757 over 70 år gamle, mens kun 17 mennesker under 50 har mistet livet.

Derudover er der lavet en oversigt over, hvilke symptomer de smittede oplevede. 77 procent havde feber, 74 procent havde åndenød, 42 procent havde hoste, syv procent havde diarré, og to procent havde blodstyrtning.

Italien hårdt ramt

Italien bekræftede sit første tilfælde af coronasmitte i slutningen af januar, mens de første 'lockdowns' blev indført 21. februar og gjaldt for store dele af Lombardiet.

9. marts indførte den italienske premierminister, Giuseppe Conte, et nationalt udgangsforbud i landet, hvor omkring 2000 personer lige nu ligger på intensivafdelinger på landets hospitaler.

Alle butikker med undtagelse af apoteker, supermarkeder og lignende er blevet lukket ned, og italienerne må kun forlade deres hjem, hvis det er højst nødvendigt.

Udgangsforbuddet berører 60 millioner italienere.

Artiklen fortsætter under billedet

Titusindvis smittet

I alt 2978 mennesker er døde af coronavirus i Italien, og antallet af personer, der er konstateret smittet, er i skrivende stund 35.713 og stiger med omkring 3500 nye tilfælde hver dag.

18. marts har landet registreret 475 dødsfald over 24 timer. Det er det højeste antal, noget land nogensinde har registreret på et døgn.

De britiske forskere på Oxford University peger på, at en medvirkende årsag til krisesituationen i Italien er, at landet har et meget højt antal ældre mennesker.



Italien har offentliggjort en oversigt over deres dødsfald i en ny rapport. De har undersøgt 2003 dødsfald som følge af coronavirus, og her viser det sig, at 99 procent af alle døde er enten syge ældre mennesker eller mennesker, der havde andre sygdomme. Gennemsnitsalderen er 80 år og seks måneder, mens den yngste døde er 31 år. Endnu en årsag til, at vi skal passe på vores svage og ældre her i Danmark.