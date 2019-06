Kortvarig strejke i lufthavn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdatering: Bagagemedarbejderne fra Menzies Aviation har genoptaget arbejdet, oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsrådgiver Lars Lemche til Ekstra Bladet. Drifter er ifølge ham meget snart igen normal.

Selskabet Menzies Aviation, som står for dele af bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, har tirsdag nedlagt arbejdet.

- Indtil videre foregår alting som normalt, siger Lars Lemche, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn, til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at man fra lufthavnens side er parate til at hjælpe med eventuelle problemer.

Menzies er et af fire selskaber, som varetager arbejdet på gulvet med at checke ind, boarde flyet, læsse bagage af og på fly og køre det til bagagehallerne.

Følgende flyselskaber bruger Menzies Aviation: Air Arabia Maroc, British Airways, Czech Airlines, Finnair, Iberia Express, Jet Time, LEVEL, Norwegian, SmartWings, Titan Airways, Vueling og WOW.

Ekstra Bladet forsøger at få kontakt til Menzies for at få uddybet årsagen til arbejdsnedlæggelsen.