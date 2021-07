Kost og Ernæringsforbundet varsler sympatikonflikt mod Nemlig.com

Kost og Ernæringsforbundet har – ligesom fagforbundet FOA gjorde det for få dage siden - besluttet at varsle sympatikonflikt mod transportfirmaerne, der leverer varer for Nemlig.com og deres moderselskab Intervare A/S.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det rammer for eksempel daginstitutioner, der supplerer med varer fra Nemlig.com, og mindre køkkener på bosteder eller psykiatriske hospitaler, oplyser Kost og Ernæringsforbundet.

Formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghita Parry pointerer, at transportfirmaerne og Nemlig.com endnu ikke har fået gjort op med de urimelige arbejdsforhold og manglende overenskomster for deres chauffører, der blev dokumenteret tidligere i år.

- Derfor støtter Kost og Ernæringsforbundet 3F i denne sag, og sympatikonflikten træder i kraft d. 15. august 2021. Det er meget vigtigt, at vores medlemmer står skulder ved skulder sammen med 3F og FOA om at få ordnede forhold for chaufførerne. Chaufførerne løber stærkt på alle tider af døgnet, og har fortjent ordnede forhold på deres arbejde, siger Ghita Parry og fortsætter:

- Det har påvirket mig meget at læse historierne om de fuldstændig horrible forhold, som chaufførerne arbejder under, når de leverer varer for Nemlig.com. Det hører ikke hjemme på det danske arbejdsmarked, siger hun.

Sympatikonflikten betyder, at medlemmer af 3F, FOA og Kost og Ernæringsforbundet skal nægte at modtage og forarbejde varer, hvis de bliver leveret af en af de transportvirksomheder, der er anmeldt konflikt imod.

I første omgang omfatter sympatikonflikten arbejdspladser på det kommunale og regionale område, men kan senere udvides til også at omfatte staten og private virksomheder, hvis det findes nødvendigt, oplyser Ghita Parry.

Formand for 3F Transport Jan Villadsen glæder sig over, at flere og flere bakker op om konflikten.

- Det er godt at se, og det betyder jo også, at konflikten bliver mere og mere effektiv, siger han.