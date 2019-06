Kostede 43 livet: Her sprænges dødsbro i luften

Mere end et ton sprængstof blæste fredag formiddag resterne af den motorvejsbro væk, der sidste år pludselig kollapsede under bilisterne. Se de vilde billeder her

Næsten et år efter Morandi-broen i Genova styrtede sammen, og 43 mennesker mistede livet til følge, strømmede mennesker fredag formiddag til stedet for at overvære det symbolske øjeblik, hvor den tilbageværende del skulle sprænges væk.

Her blev de to støttetårne, der fortsat stod tilbage, bragt ned ved hjælp af sprængstof.

De lokale, der bor inden for 300 meter fra broen - 3400 mennesker - var blevet evakueret før solopgang, mens andre, der bor i huse mellem 300 og 400 meter væk, var blevet underrettet om, at de kunne blive, så længe de lukkede deres døre og vinduer.

Sådan så det ud, da mere end et ton sprængstof rev resterne af broen ned. Foto: Ritzau Scanpix/Vincenzo Pinto

Foto: Ritzau Scanpix/Vincenzo Pinto

Grundet frygt for asbest i den tilbageværende del af broen var første del af nedrivningen foregået manuelt styk for styk for at undgå en eventuel spredning af støvpartikler, som en eksplosion ville forårsage.

Men fordi de to indtil for nylig tilbageværende tårne - nummer 10 og 11 - var så store, var man her nødt til at bruge sprængstof - og masser af det. Mere end et ton, oplyste de italienske myndigheder på et pressemøde onsdag.

For at undgå spredningen havde man i stedet som et af flere tiltag placeret mere end 4000 'vandposer' på tårnets sider og vandkanoner på jorden.

Dette skulle ifølge en ekspert på området, Massimo D'Angelo, bringe risikoen for at påvirke folks sundhed negativt tæt på nul.

