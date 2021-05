Kostede familie 200.000 kroner: Skulle selv redde lam dreng til Danmark

De pårørende måtte bruge over 200.000 kroner på at redde 13-årig dansk dreng fra al-Hol-lejren hjem til Danmark og undrer sig i dag over Udenrigsministeriets behov for at tage æren for evakueringen.

Mens Socialdemokratiet i juni 2019 lagde an til at indtage regeringskontorene, var embedsværket i flere ministerier optaget af at hjælpe en skudsåret 13-årig dreng ud af den syriske fangelejr i al-Hol.

Det lykkedes den 23. juni, og straks udtalte Udenrigsministeriet og Mette Frederiksen, at drengen havde behov for en medicinsk evakuering, og at den var gennemført af en delegation fra Udenrigsministeriet.

Men regeringen pyntede sig med lånte fjer, lyder kritikken nu fra familien til den 13-årige dreng, som selv måtte bruge utallige ressourcer og 200.000 kroner af egen lomme for at få drengen hjem.

- De tager æren for den krævende opgave, som evakueringen i virkeligheden var, selv om det var os, der gennemførte den, fortæller drengens onkel, der af hensyn til drengens privatliv ikke ønsker at stå frem med navn.

Billede fra al-Hol-lejren i Syrien. Drengen har ingen relation til den danske sag. Foto: AFP

Mor sagde farvel til lam søn

Han er fortsat rystet over det forløb, der tog sin begyndelse, da han i juni 2019 fik 24 timer af Udenrigsministeriet til at komme fra Danmark til Irak og overtage ansvaret for drengen Ibrahim.

Forinden havde drengens mor givet samtykke til, at han som den eneste ud af en søskendeflok på syv kunne hentes alene ud af al-Hol-lejren, fordi han var skudsåret og lam i benene.

- Jeg var glad for, at jeg skulle hjem. Samtidig var jeg dog ikke glad, fordi jeg skulle adskilles fra min mor, har den i dag 15-årige Ibrahim tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Diplomat sagde farvel efter 20 minutter

Da drengens onkel landede i Irak, mødte han den danske delegation, som fragtede ham til det hospital i Erbil, hvor Ibrahim var evakueret til.

- De førte mig ind i det rum, hvor Ibrahim lå. Da jeg så Ibrahim, begyndte jeg at græde. Han var en meget tynd og underernæret dreng på kun 35 kilo. Ibrahim græd også. Det var en lettelse for ham at se nogen, som kendte ham og kunne beskytte ham, fortæller onklen.

Men herefter var onklen og den stærkt medtaget Ibrahim overladt til sig selv.

- Bare 20 minutter efter min ankomst sagde den danske repræsentant farvel: 'Det var det. Held og lykke'.

Task Force Evakueringen af Ibrahim står helt centralt i sagen om de danske børn i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj, og den er blevet brugt som pejlemærke i regeringens skjulte stramning, som kræver mødre adskilt fra deres børn. Drengens mor og syv mindre søskende er fortsat i de syriske fangelejre, hvor de blev spærret inde i foråret 2019. Hans mor gav sit samtykke til, at drengen i juni 2019 kunne rejse hjem uden hende. Et bredt flertal i Folketinget har i marts 2021 nedsat den såkaldte ‘Task Force Evakuering’, der onsdag i denne uge ventes at fremlægger sine bud på, om - og i givet fald hvordan - man kan hjælpe de 19 danske børn hjem fra lejrene. Allerede inden har regeringen imidlertid klart tilkendegivet, at man ikke ønsker børnenes mødre med til Danmark.

Ubehageligt og utrygt

Med delegationen fra Udenrigsministeriet ude af billedet havde Ibrahims onkel nu det fulde ansvar for at få drengen hjem til Danmark.

- Jeg anede ikke, hvad vi skulle gøre. Jeg har aldrig været i Irak, og det kunne jo have gået helt galt.

Onklen, der hverken taler arabisk eller er uddannet læge, måtte forsøge sig med fagter og en febrilsk jagt på en bank, der kunne modtage penge fra Danmark. Og hans kone var hjemme i Danmark sat på fuldtidsarbejde med at skaffe de mange penge og forsøge at arrangere en hjemtransport.

- Jeg kunne ikke få overført penge fra en dansk bank og var nødt til at finde en Western Union. Ude på gaden blev jeg hele tiden opsøgt af folk, som troede, jeg var journalist, fordi der ikke var så mange mennesker med blondt hår og blå øjne som mig. Det var en ret ubehagelig situation, og jeg kunne nærmest ikke være i fred på gaden. Det var meget utrygt, fortæller han.

Flytransport til 180.000 kroner

Ekstra Bladet har fået adgang til familiens udgifter til rejsen, samt korrespondancen med Udenrigsministeriet, og kvitteringerne viser, at familien betalte godt 10.000 kroner for indlæggelsen på hospitalet i Irak. Derudover havde familien udgifter til kost, logi, samt rejsen til Irak.

Den helt store post var dog den særlige flytransport hjem til Danmark med SOS International, som samlet set beløb sig til 180.000 kroner.

Men det var familien, som selv måtte researche sig frem til det, efter at ministeriet havde henvist dem til langt dyrere løsninger, fortæller onklen.

En syrisk kvinde med sine børn venter på at kunne forlade al-Hol-lejren. Foto: AFP

- Udenrigsministeriet havde givet os nogle bestemte numre til udbydere af flyambulancer, som Ibrahim kunne evakueres med, og det var fuldstændig vanvittige priser på omkring en halv million kroner. Til sidst var det min kone, der fandt det billigste hos SOS International på omkring 200.000 kroner, fortæller han.

- Vi blev nødt til at købe fire pladser i flyet, fordi han skulle ligge ned. Og i Danmark skulle vi hentes i lufthavnen med en ambulance og køres til et hospital.

Kritik af processen

Samlet set brugte familien næsten 200.000 kroner på at få Ibrahim hjem, men det er dog ikke den økonomiske byrde, som onklen rejser en kritik af.

- Vi synes, det er vigtigt, at befolkningen ved, at vi faktisk ikke har brugt skatteydernes penge på evakueringen. Det er vores egne penge, og vi har det fint med at påtage os ansvaret. Men regeringen skal ikke få det til at se ud, som om at det er skatteydernes penge, der er blevet brugt. Det er simpelthen ikke sandt, siger han.

Han er taknemmelig for ministeriets indledende arbejde i sagen, som betød, at Ibrahim kom ud af al-Hol, men han føler, at Udenrigsministeriet derefter overlod dem med en næsten uoverstigelig opgave.

- Det er jo ikke et trygt land, og der var ingen overvejelser i forhold til sikkerhedssituationen. Vi sætter vores sikkerhed og liv på spil. Og så er der en repræsentant dernede, som bare siger 'Hej, nu må du klare dig selv,' og 'Farvel', 20 minutter efter jeg er ankommet. Processen dernede var fuldstændig kaotisk.

Ekstra Bladet er bekendt med både Ibrahim og hans pårørendes identiteter.