Krabbe-alarm i Italien: - Udgør en trussel for tusindvis af familier

En invasion af blå krabber.

Det lyder som en dårlig science fiction-film, men det er de barske realiteter i store dele af Norditalien.

Her har man nu slået alarm over den invasive art, som truer med at smadre den højt skattede fiskeri-industri i støvlelandets nordlige del.

En fisker tømmer en spand fuld af de blå krabber, som han har fanget ved kysten syd for Venedig. Foto: Piero Cruciatti/Ritzau Scanpix

Det er italiensk

Det er især i den nordlige del af Italien, at fiskere kæmper mod krabbe-invasionen, skriver britiske The Guardian.

- Vi er nødt til at få folk i Rom til at forstå, at denne katastrofe udgør en trussel for tusindvis af familier og virksomheder, lød det fra guvernøren i regionen Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, på et møde mandag.

Krabben, der oprindeligt stammer fra Nord- og Sydamerikas kyst, har spredt sig til store dele af Italien i løbet af det seneste år, hvor den volder problemer for skaldyr.

- Denne invasion risikerer at ødelægge en økonomi, som ikke kun skaber et livsgrundlag for et helt samfund, men som også er en italiensk og europæisk branche i særklasse på linje med andre produkter i denne region som parmaskinke eller Parmigiano, tordnede guvernøren videre.

Kæmpe fangster

Det er da heller ikke småmængder af skadedyrene, som allerede er blevet indfanget af fiskere landet over. I regionen Veneto alene har man således i år fanget godt 326 tons af de blå krabber.

Ifølge fiskerforeningen Fedagripesca-Confcooperative har krabberne allerede forårsaget økonomisk skade på omkring 100 millioner euro - cirka 750 millioner kroner.

Derudover har de fortæret op mod 90 procent af alle muslinger i den norditalienske flod Po.