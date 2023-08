Samfund ... 16. aug. 2023 kl. 20:33 Gem artikel Gemt artikel

Krads kritik: 'Kræftfremkaldende belastninger'

En industrivirksomhed i Nordjylland har fået intet mindre end 13 strakspåbud - blandt andet for at udsætte medarbejdere for 'kræftfremkaldende belastninger'