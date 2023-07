Kræftafdeling risikerer påbud

Mave- og tarmkirugisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) risikerer at få et påbud af Arbejdstilsynet.

Det skriver DR på baggrund af en aktindsigt i en ny høring fra Arbejdstilsynet.

Både ansatte og ledelsen på kræftafdelingen oplyser ifølge høringen, at de igennem de seneste to år har været udsat for en stor arbejdsmængde og tidspres.

Ansatte oplever som konsekvens af travlhed, forstyrrelser og ansvar for mange komplicerede patienter, at medicin ikke gives til tiden, at patienter udskrives for tidligt, og at komplikationer opdages ved en tilfældighed, skriver DR ifølge høringen.

Arbejdstilsynet har ifølge mediets oplysninger besøgt afdelingen tre gange i løbet af juni.

Efter besøgene har afdelingsledelsen fået at vide, at Arbejdstilsynet overvejer at give et påbud, der skal sikre, 'at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer sygeplejerskernes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt'.

Ifølge høringen har sengeafsnittet siden 2021 haft udfordringer med opsigelser og rekruttering af sygeplejersker.

Fire stillinger kunne 1. juni ikke besættes. Derfor dækkes mange vagter af vikarer.

De ubesatte stillinger betyder også, at flere af de ansatte i gennemsnit påtager sig mellem to og fire ekstravagter om måneden, fremgår det.

De ansatte beskriver i høringen, at de har en oplevelse af at strække sig langt for at få vagtplanerne til at gå op, skriver DR.

Afdelingsledelsen har frem til 25. juli til at komme med bemærkninger til høringen. De vil indgå i den endelige vurdering af, om der skal gives et påbud.

Kræftafdelingen har været omstridt, siden det i marts kom frem, at cirka 300 kræftpatienter i 2022 og 2023 ventede for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH.

Siden er direktører blevet fyret, læger, regionsdirektør og koncerndirektør har sagt op, og to afdelingschefer på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er blevet fritaget fra tjeneste.

En undersøgelse fra Kammeradvokaten konkluderede i maj, at hospitalet bevidst har begået fejl, og at fejlene er begået over en længere periode.