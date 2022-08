Kræftpatienter må vente på behandling: - Tid er afgørende

Kræftpatienter venter for længe på behandling, og i årets andet kvartal så det særligt skidt ud.

Her var det 74 procent af kræftpakkeforløbene, som endte med behandling, der blev gennemført inden for fristerne.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Det er syv procentpoint lavere end i første kvartal, og det er den laveste andel på landsplan, siden man i 2013 begyndte at indsamle data på kræftområdet.

Regionerne har en målsætning om, at 90 procent af kræftpakkeforløbene gennemføres til tiden.

ikke godt nok

Og det er utilfredsstillende, mener Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han mener, det kan kobles til et presset sundhedsvæsen.

Annonce:

- Vi ser desværre et sundhedsvæsen, som i de her år er meget, meget presset, og faktisk også bliver nødt til at blive tilført både ressourcer og hænder - meget hurtigt - hvis vi skal nå at få løst nogle af de her problemer, som desværre også er på kræftområdet, siger han.

Det er langtfra første gang, det kommer frem, at for mange kræftpatienter venter for længe på behandling. Faktisk har regionerne aldrig nået målsætningen om de 90 procent, oplyser Jesper Fisker.

- Kræft er en akut sygdom. Hvis man går ud over tidsrammen, så får det en negativ konsekvens for den prognose, man har. Det vil faktisk kunne betyde noget for overlevelsesmulighederne, siger han.

Brystkræft-patienter må vente

Der har særligt været problemer med at få kvinder med brystkræft opereret til tiden i regionerne Hovedstaden og Sjælland. Det er med til at trække landsgennemsnittet ned.

I andet kvartal i år var det 24 procent - altså cirka hver fjerde - brystkræftpatient, der blev behandlet til tiden i Region Hovedstaden.

Annonce:

Med til det tal hører, at der har været en lille stigning i antallet af behandlingsforløb og 34 procent flere udredningsforløb, når man sammenligner med årets første kvartal.

Ifølge direktøren er det på tide at stoppe op og gøre noget dramatisk anderledes på kræftområdet.

- Det, der sker nu, er desværre, at vi bevæger os i den forkerte retning, siger Jesper Fisker.

Foruden flere hænder og flere penge på kræftområdet mener han, at man bør se detaljeret på, hvor det går godt og hvorfor, så andre kan tage ved lære af det.

- Jeg tror, at vi desværre taler længere end enkeltkvartaler for at ændre det her. Men jeg vil se meget på, om vi bevæger os i den rigtige retning, for så kan jeg være optimistisk i forhold til, at vi når det, siger han.